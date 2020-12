185 M$ pour le prolongement de la 138

Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles, au nom de Catherine McKenna, ministre de l’Infrastructure et des Collectivités, et Jonatan Julien, ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, au nom de François Bonnardel, ministre des Transports du Québec, ont annoncé, lundi 14 décembre, une étape supplémentaire dans le projet de prolongement de la route 138 sur la Basse-Côte-Nord. Le gouvernement fédéral a confirmé son financement pour les deux tronçons avec un montant de près de 185 M$.

Actuellement, la route 138 prend fin à Kegaska pour reprendre plus loin entre Vieux-Fort et Blanc-Sablon, les résidents sont donc enclavés et les possibilités en matière de transport sont limitées et dispendieuses. Le projet prévoit la construction des deux tronçons de route manquants, un d’à peu près 50 kilomètres, entre Kegaska et La Romaine et le deuxième d’environ 30 kilomètres reliant Tête-à-la-Baleine à la Tabatière. Le ministre Bonnardel était venu en personne annoncer cette bonne nouvelle à Sept-Îles.

Pour Mélanie Joly, « comme ministre responsable du développement économique, je suis convaincue que notre gouvernement se rapproche de plus en plus des régions au Québec et de partout au pays. Je suis fière de notre investissement dans la route 138 qui contribuera certainement à poursuivre la croissance de la Côte-Nord en augmentant la mobilité des résidents et des marchandises. Il permettra également aux entreprises de continuer à prospérer grâce à l’accès à de nouveaux marchés et à une meilleure accessibilité à la région sur le plan touristique. C’est la proximité développée entre notre gouvernement et les acteurs du milieu qui permettent de réaliser des projets d’envergure comme celui d’aujourd’hui ».

« J’accueille avec beaucoup de satisfaction la contribution financière du gouvernement du Canada au projet de prolongement de la route 138. Le gouvernement du Québec accorde une très grande importance à ce projet ambitieux pour le développement social et économique de la Basse-Côte-Nord. Cette annonce fait partie des 49 actions que notre gouvernement mettra en place dans le cadre du Plan d’action nordique 2020-2023 qui vise, notamment, à faciliter le transport des personnes et des biens au nord du 49e parallèle », précise Jonatan Julien.