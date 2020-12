Un repas sept services à emporter pour clore la campagne de Centraide

Un repas sept services à saveur internationale à emporter, voilà ce que propose Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan pour la troisième édition du gala Saveurs du monde qui, en mode virtuel obligé, viendra clôturer la campagne de financement.

L’événement se déroulera le 30 janvier. Le résultat de la campagne 2020 sera dévoilé par l’entremise d’une diffusion web. L’objectif a été fixé à 725 000 $, soit la même cible que l’an passé.

Manicouagan interculturelle, le Bistro La marée haute et Centraide collaborent à la création de ce repas très particulier, qui permettra de goûter des plats typiques de la Colombie, du Madagascar et du Maroc, en plus du Bangladesh, du Cameroun, de la France et, on ne pouvait pas passer à côté, du Canada qui sera représenté par Pessamit.

Les usagers de Manicouagan interculturelle et cuisiniers d’un jour pour l’occasion présenteront les mets de leurs pays d’origine, que ce soit sous la forme de bouchées, d’entrées ou de verrines. D’ici le jour J, le menu détaillé du souper aux saveurs du monde sera publié sur la page Facebook de Centraide.

« Nous souhaitons que les participants puissent en avoir plein les papilles et la vue », assure Josée Mailloux, directrice générale de Centraide, en ajoutant que tout est fait aussi pour offrir une activité festive qui, le temps d’une soirée, permettra peut-être d’oublier un tant soit peu la période difficile actuelle.

Soulignons que la soirée de clôture de fin de campagne est une activité de financement qui s’ajoute à celles réalisées depuis le lancement de septembre afin de permettre à Centraide de réaliser sa mission dans les prochains mois.

Josée Mailloux rappelle que par le passé, les billets trouvaient rapidement preneurs. Les gens sont donc invités à faire vite pour s’en procurer. Au coût de 125 $ l’unité, ils sont en vente en ligne.

Agrémentée de quelques tirages, la soirée permettra également de braquer les projecteurs sur l’apport des organismes qui ont été très occupés pendant cette année de pandémie.

Rappelons que les 14 membres du conseil d’administration de Centraide assument la coprésidence d’honneur de cette 26e campagne de financement.

Grâce à son soutien financier, Réfrigération Gagnon agira comme présentateur officiel du gala Saveurs du monde.