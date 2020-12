Claude Montigny reçoit la médaille de l’Assemblée nationale

Le 11 décembre, Martin Ouellet, député de René-Lévesque et leader parlementaire du Parti québécois, a pris la parole en chambre afin d’honorer et de décerner la médaille de l’Assemblée nationale à Claude Montigny, un citoyen de la circonscription qui s’est fait connaître en faisant la promotion de la formation offerte dans les cégeps en région.

Originaire de Baie-Comeau, M. Montigny est connu principalement pour son rôle de directeur général du cégep de Baie-Comeau, un poste qu’il occupe depuis 2013. Il a cependant fait l’annonce en octobre qu’il quitterait ses fonctions au plus tard le 26 février 2021.

L’occasion paraissait donc idéale pour le député de René-Lévesque qui a profité de la période de déclaration des députés pour honorer M. Montigny. « M. Montigny a joué un grand rôle dans le développement de notre communauté », a exprimé d’entrée de jeu M. Ouellet.

Dans son hommage, le député souligne que le directeur du cégep « a convaincu beaucoup de monde, et avec conviction, qu’une main-d’œuvre formée en région a plus de chance de rester et de travailler en région ».

Selon le leader parlementaire, l’ajout de trois programmes d’études techniques aura été l’aboutissement de nombreuses années de travail acharné pour le récipiendaire et une grande source de fierté pour toute la communauté.

M. Ouellet ajoute que grâce à son travail et à son implication dans les comités, Claude Montigny a permis au cégep de Baie-Comeau de « jouer un rôle actif dans l’offre d’étude supérieure au Québec ».

Notons que la médaille de l’Assemblée nationale vise à reconnaître l’engagement et l’implication régionale des récipiendaires. Elle est remise par les députés de l’Assemblée en guise de reconnaissance à des personnes de leur choix.