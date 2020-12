COVID-19 : la Côte-Nord enregistre six nouveaux cas

Six nouvelles personnes sont confirmées positives au COVID-19 dans le bilan du 17 décembre du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord dont cinq sont dans la MRC de Sept-Rivières et un dans la MRC de la Haute-Côte-Nord. À partir d’aujourd’hui, la deuxième vague a fait plus de cas avec 128 cas cumulés contre 123 cas lors de la première vague.

Des cinq cas ajoutés dans Sept-Rivières, quatre sont du réseau local de service (RLS) de Port-Cartier et un se trouve dans le RLS de Sept-Îles.