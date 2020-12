La SQ accentuera sa présence dans les sentiers de motoneige

Les motoneigistes devront encore faire preuve de prudence cette année. C’est le message que la Sûreté du Québec (SQ) veut partager alors qu’elle accentuera la présence policière dans les sentiers de motoneige afin d’assurer la sécurité des usagers et du respect des lois en vigueur.

Des interventions seront faites dans les sentiers et également au croisement des chemins publics auprès des motoneigistes ayant un comportement qui mettent en danger la sécurité des autres utilisateurs.

Une attention particulière sera portée envers les usagers qui ne respectent pas les limites de vitesse ainsi que ceux dont la capacité de conduite est affectée par l’alcool ou la drogue.

La SQ rappelle également que la circulation est interdite en motoneige sur les chemins publics sauf en cas d’exception, que la limite de vitesse maximale en sentier est de 70 km/h et que les motoneigistes sont soumis aux mêmes lois que les automobilistes.

Pour ce faire, quelques conseils de sécurité doivent être respectés, tels circuler sur les sentiers balisés et éviter les plans d’eau, ne pas partir seul en randonnée, être vigilant à la croisée d’un chemin public, respecter la signalisation, ajuster la vitesse en fonction des sentiers et de leurs conditions et éviter de consommer de l’alcool ou de la drogue.

Selon un communiqué, la capacité de conduite affaiblie et la vitesse sont les principales causes de décès en motoneige alors que 24 personnes sont décédées en pratiquant ce loisir sur le territoire de la SQ lors de la saison 2019-2020.