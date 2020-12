Le salaire du préfet Furlong bondit

Le salaire de base du préfet de la MRC de Manicouagan, Marcel Furlong, augmentera de 23 % en 2021, passant de 64 966 $ à 82 000 $. Ce bond s’explique par la somme de travail colossale associée à cette fonction.

Les huit maires de la MRC ont adopté à l’unanimité le projet de règlement à la séance régulière du 16 décembre. Il prévoit aussi que la rémunération sera indexée au cours des années subséquentes en fonction de l’Indice des prix à la consommation, avec un minimum de 1,5 %.

En plus de son salaire de base, le préfet reçoit une allocation de dépenses qui se chiffre à un peu plus de 17 000 $. Ces allocations, faut-il rappeler, sont courantes dans le monde municipal.

Premier préfet de la MRC de Manicouagan à être élu au suffrage universel, Marcel Furlong avoue avoir été confronté à une charge de travail d’une lourdeur insoupçonnée depuis son entrée en poste en novembre 2017. Une lourdeur beaucoup plus importante que prévu par la MRC lors de la création du poste.

« Ça demande un salaire raisonnable pour être capable de s’offrir un préfet qui va être capable de faire (le travail) », a commenté Marcel Furlong lors de la récente séance publique. Il a ajouté que le montant supplémentaire accordé doit permettre au préfet « de bien représenter les citoyens et la MRC ».

Il faut dire que le principal concerné est impliqué étroitement dans de nombreux dossiers régionaux et locaux depuis son élection. Il est l’une des principales voix de la Manicouagan et de la Côte-Nord lorsque vient le temps de défendre les intérêts des huit municipalités de son territoire et ceux de la région auprès des instances gouvernementales, notamment.

Le préfet accompagne de près les maires de la MRC lorsque vient le temps de défendre leurs dossiers. Lors des rencontres avec des cabinets de ministres, il est là. « On est deux, un qui répond aux questions et l’autre qui réfléchit », a-t-il mentionné en ajoutant que deux têtes valent mieux qu’une.