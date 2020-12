La COVID-19 s’invite (évidemment) dans le bilan du député Ouellet

C’est sans surprise que la COVID-19 et le dossier des traversiers se sont invités dans le bilan de la dernière session parlementaire dévoilé jeudi par le député Martin Ouellet. Impossible pour lui de passer à côté, tout comme c’est le cas pour le retrait du caucus du Parti québécois du député de Rimouski, Harold LeBel, accusé d’agression sexuelle sur une autre élue de l’Assemblée nationale.

D’entrée de jeu devant les journalistes, le représentant du Parti québécois dans la circonscription de René-Lévesque a tenu à rassurer les entreprises qui devront fermer leurs portes du 25 décembre au 11 janvier en zones orange, comme la Côte-Nord, afin de limiter la propagation du virus. Elles auront accès à des programmes d’aide financière.

Martin Ouellet s’est aussi dit heureux que les enquêtes épidémiologiques de la santé publique de la Côte-Nord restent efficaces au niveau de l’identification des contacts étroits des personnes infectées par le virus et leur mise en isolement.

« Ce qui s’est passé au Lac-Saint-Jean et ce qui fait que ç’a dérapé, au final, ils ont perdu le contrôle pour être capables d’enquêter tout le monde et d’être capables lorsqu’on a un cas d’identifié, de le circonscrire et de parler à tout le monde autour. »

Oui, a-t-il admis, c’est « la deuxième fois que la Côte-Nord passe d’un palier x à un palier y indépendamment de sa situation épidémiologique », mais ce changement de palier d’alerte (du vert au jaune et du jaune au orange) fait partie de l’effort collectif à consentir, a-t-il mentionné.

Parlant d’effort, le député distribue ces jours-ci de l’aide financière pour donner un coup de main aux organismes de sa circonscription qui viennent en aide à la population en période de pandémie. Il lui reste autour de 70 000 $ à distribuer de la somme supplémentaire reçue de Québec à cette fin.

Depuis avril 2020, son budget discrétionnaire habituel de 72 000 $, destiné à soutenir des projets, a été multiplié par trois afin de faire face à la pandémie dans sa circonscription.

Des cartes-cadeaux

Martin Ouellet fait un pas de plus pour aider les plus démunis. « Je vais investir 10 000 $ supplémentaires dans l’achat de cartes d’épicerie. Je vais acheter 100 cartes d’épicerie à 100 $ pour un montant de 10 000 $ », a-t-il souligné.

Une soixantaine de ces cartes seront livrées par le comptoir alimentaire L’Escale, en plus des paniers de Noël, à des familles dans le besoin de la Manicouagan. Les autres cartes seront offertes en Haute-Côte-Nord.

Ces 10 000 $, a expliqué le député, correspondent aux dépenses qui n’ont pas été faites en sorties ou autres activités en raison de la pandémie. « C’est pas compliqué, on n’a pas sorti, les députés. Habituellement, on a des activités, on a des dépenses, mais en étant confinés comme tout le monde, il vient que dans nos budgets, on a des sommes qu’on n’a pas investies », a indiqué Martin Ouellet, en mentionnant que tous les députés sont dans la même situation.

En incluant le montant versé lors de la première vague de la pandémie, ce sont 20 000 $ qui auront permis d’aider les familles en aide alimentaire.

Les traversiers

Du côté des traversiers, le député péquiste se réjouit que son parti ait obtenu l’assurance du ministre des Transports, François Bonnardel, qu’un pont aérien sera mis en place pour relier Matane à la Côte-Nord si les plans A (F.-A.-Gauthier) et B (Saaremaa I) de la Société des traversiers du Québec échouent.

Par contre, les conditions de navigation défavorables, qui ont entraîné de nombreuses annulations de traversées depuis le dimanche 13 décembre, ne font pas partie des raisons qui pourraient entraîner la reprise d’un service aérien, comme celui qu’on a connu dans le temps des Fêtes 2019-2020.

Martin Ouellet avance aussi l’existence d’une sorte de plan B+ avant de penser au recours à l’avion, soit l’entrée en scène du CTMA Vacancier en provenance des Îles-de-la-Madeleine.

Enfin, dans le dossier de la construction d’un pont enjambant la rivière Saguenay, le député applaudit le choix d’un consortium pour la réalisation de la mise à jour des études passées. Il attend aussi la sélection d’un consortium qui réalisera l’étude d’opportunité pour la construction du pont.

Harold LeBel

Enfin, concernant l’arrestation de son collègue député de Rimouski, Harold LeBel, accusé d’agression sexuelle, Martin Ouellet affirme avoir été sous le choc. Il a rappelé que c’est ce dernier qui l’avait accueilli la première fois qu’il s’est présenté à l’Assemblée nationale après sa victoire dans la foulée d’une élection partielle.

Tout en indiquant que personne n’est au-dessus de la loi et qu’il faut condamner haut et fort tout geste d’agression sexuelle, le député de René-Lévesque a affirmé que la justice va suivre son cours.

« Pour nous (au Parti québécois), ce n’est pas un paria, c’est pas ça. Il y a un processus judiciaire en cours. Notre chef a pris une décision de l’exclure du caucus. On va laisser la suite suivre son cours. »