Laurence Côté revient en force après une blessure

Elle n’en avait pas vraiment parlé, mais Laurence Côté a dû passer par un automne difficile en raison d’une blessure à un pied. Mais comme le dit le dicton, à quelque chose malheur est bon, la coureuse de 800 mètres a tiré profit de ce contretemps pour varier son entraînement sans entraver sa progression.

« Je me suis blessée au pied et sans entrer dans les détails, c’était pas mal plus qu’une petite douleur », a lancé la Baie-Comoise d’origine en entrevue téléphonique à partir de Victoria, où elle réside depuis quelques années déjà.

« Ce n’était pas vrai que j’allais laisser une blessure me ralentir et j’ai transformé la situation en faisant autre chose que de la course, comme du vélo. Ça m’a permis d’acquérir un niveau de forme aussi bon qu’à pareille date l’an dernier », a-t-elle ajouté.

Parmi les autres bonnes nouvelles dans la vie de l’athlète, elle a appris qu’elle figurait désormais au 52e rang mondial dans sa discipline. Les 45 premières sont éligibles à prendre part aux Jeux olympiques. Il faut aussi être classé parmi les trois premières de sa nation pour participer aux JO.

« Je suis présentement 5e au Canada, avec 5 ou 6 points d’écart avec la deuxième. Je suis vraiment confiante de pouvoir me retrouver dans le top 45 au monde. Le plus gros défi va être d’être dans le top 3 au Canada », a indiqué l’athlète, toujours aussi disponible pour les médias.

Un système qui pénalise

Laurence Côté en profite au passage pour décrier, un peu, le système de pointage fixant le classement mondial. Selon elle, ce système peut se révéler en partie injuste, car il favoriserait les coureuses établies en Europe au détriment de celles d’Amérique du Nord. Plus la compétition est importante (et il y en a plusieurs en Europe), plus les points à récolter sont payants.

« Par exemple, j’ai une bonne amie qui est arrivée 12e dans une grande compétition en Europe, où elle a été invitée parce qu’elle avait des contacts. Sa 12e place a été beaucoup plus payante en termes de points que ma 3e place aux derniers championnats canadiens », a-t-elle expliqué.

Outre la question des 45 premières au classement, une autre voie peut ouvrir la porte vers les JO, soit l’atteinte du standard olympique, fixé à 1 minute et 59 secondes au 800 mètres. Le meilleur temps de Laurence est un peu moins de deux secondes supérieur à ce standard.

« J’ai eu une progression vraiment constante depuis le début de ma carrière et je retranche autour de 1,5 seconde par année à mon temps. Je pense bien que je pourrai attendre le standard dans les prochains mois », a déclaré la coureuse. Rappelons que les prochains Jeux olympiques d’été, ceux de Tokyo, sont prévus se dérouler du 23 juillet au 8 août 2021.

Comme la plupart des gens en ces temps de pandémie, Laurence Côté se prépare à un temps des Fêtes plutôt tranquille, avec son conjoint. Toutefois, dans son cas, la COVID n’a rien à y voir. « Ça fait quatre ans que je n’ai pas vraiment de congé dans le temps des Fêtes. En fait, ça va être une semaine régulière d’entraînement », a-t-elle soutenu.

Les commanditaires au rendez-vous

Lors d’un entretien avec Le Manic au printemps dernier, Laurence Côté se demandait bien si ses commanditaires et la population de la Manicouagan, habituellement généreuse quand vient le temps de supporter sa carrière, allaient être encore au rendez-vous en cette ère de COVID-19. Elle s’inquiétait pour rien, finalement.

Il faut comprendre que pour une athlète de calibre international comme l’est Laurence, la recherche et la rétention de commanditaires représente une part importante des efforts à consentir. Pas de sous veut dire pas d’entraînement de haut niveau et pas de compétitions de fort calibre.

« J’ai tellement été choyée cette année. Ma peur était infondée, vraiment », a fait valoir la coureuse de 800 mètres. « La réponse des gens de Baie-Comeau et du reste du Québec a vraiment été incroyable. J’ai eu tout un support de la population et de mes commanditaires », a-t-elle ajouté.

« C’était un stress énorme pour moi, mais je vais pouvoir démarrer 2021 l’esprit tranquille », a conclu Laurence.