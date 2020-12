Ragueneau diminue ses dépenses pour 2021

Des prévisions budgétaires à la baisse, ça n’arrive pas souvent dans le monde municipal, mais c’est pourtant ce qui se produit à Ragueneau où le conseil municipal a adopté un budget 2021 en baisse de 2,62 %.

La petite municipalité prévoit dépenser 2 341 414 $ l’an prochain. Il s’agit d’un recul de 63 000 $. Selon le maire Joseph Imbeault, la création d’un service de sécurité incendie commun avec les municipalités de Pointe-aux-Outardes et Chute-aux-Outardes, et sous la responsabilité de cette dernière, en est la principale raison.

Effectivement, les dépenses pour la sécurité publique diminueront de 90 000 $ pour passer à 299 106 $ et celles pour les loisirs et culture de 42 000 $ pour atteindre 232 641 $ en 2021. Dans ce cas-ci, les restrictions liées à la pandémie au chapitre des activités municipales entraînent une diminution des dépenses prévues, précise le maire.

Par contre, d’autres postes budgétaires augmentent et c’est notamment le cas pour celui de l’administration générale qui bondit de 40 000 $ pour se fixer à 588 906 $.

Afin d’équilibrer le budget, les élus ont convenu d’affecter 13 000 $ du surplus anticipé au 31 décembre 2020. Une fois de plus, la pandémie explique cet excédent puisque le confinement et les restrictions ont réduit les activités offertes aux citoyens.

Les affectations de 40 000 $ comprennent aussi 27 000 $ obtenus en compensation du gouvernement du Québec afin d’aider la municipalité à faire face aux dépenses additionnelles en désinfection et en équipements de protection.

Les taxes

Le taux de la taxe foncière de base passe de 1,54 $ à 1,49 $ par tranche de 100 $ d’évaluation. Les trois autres taux de base pour les immeubles de six logements et plus, les immeubles non résidentiels et les immeubles industriels diminuent aussi légèrement. Du côté des cinq taxes spéciales, des hausses sont surtout observées.

Cependant, une fois toutes les taxes combinées, le taux demeure à 1,67 $ par tranche de 100 $ d’évaluation demeure identique à celui de 2020.

Du côté des sept tarifs pour les services, ils coûteront moins cher dans pratiquement tous les cas, sauf une stabilité pour l’un et une hausse de 1 $ pour l’autre.