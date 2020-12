Éclosion au Château Baie-Comeau : la situation est sous contrôle

Récemment, sept personnes ont été déclarées positives à la COVID-19 dans la résidence pour personnes aînées le Château Baie-Comeau, soit cinq membres du personnel et deux résidents. Des mesures ont été prises afin d’éviter que l’éclosion ne prenne de l’ampleur dans les prochains jours et les prochaines semaines.

La situation est sous contrôle selon Brigitte Pouliot, directrice des communications de Cogir, propriétaire de la résidence le Château Baie-Comeau.

« Les cinq employés se portent bien et sont en isolement. Les deux résidents sont asymptomatiques et respectent également le confinement. Ces derniers n’auraient peut-être pas été détectés sans le dépistage qui a suivi la découverte des infections chez les employés », dit Mme Pouliot.

« Le CISSS Côte-Nord a été très rigoureux et ça, c’est la clé. Il faut une réponse rapide dans ces cas et c’est ce qu’on a eu », ajoute la directrice des communications de Cogir.

Tous les résidents doivent donc rester dans leur appartement alors que les cuisines sont fermées et que les repas sont livrés directement dans les chambres. Ils ne pourront ni visiter ni recevoir de la visite à l’exception des proches aidants.

D’après Brigitte Pouliot, « les résidents sont assez positifs et ça se passe bien. On voit un grand sentiment familial dans la résidence. Les gens comprennent la situation et ils comprennent l’importance du bien collectif ».

Notons que les résidents devraient subir d’autres tests de dépistages dans les jours qui suivent afin d’assurer une plus grande justesse dans les résultats.

« Le CISSS reste très prudent quand vient le temps de parler de faux positifs et de faux négatifs, entre autres », conclut Mme Pouliot en précisant que l’isolement reste l’option la plus sécuritaire en cas d’incertitude.