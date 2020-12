Le Dépannage de l’Anse exprime sa gratitude

Après une année 2020 particulièrement troublante pour la planète tout entière, le Dépannage de l’Anse se prépare à entamer 2021 sous le signe de la gratitude. Gratitude à l’égard de ses partenaires financiers, mais aussi de la population qui ne l’a pas laissé tomber.

Dans un communiqué coiffé du titre « Une grande vague de solidarité envers le Dépannage de l’Anse », l’organisme tient à remercier ceux qui l’ont soutenu financièrement au cours de cette année difficile. Présidente de son conseil d’administration, Louise Levasseur tient à mentionner l’aide apportée par le député de René-Lévesque, Martin Ouellet, et la Ville de Baie-Comeau et son maire Yves Montigny.

La contribution de Centraide Haute-Côte-Nord/Manicouagan et son président François Leblond, ainsi que celle de la Caisse Desjardins de Manic-Outardes et son président Jacques Biron sont également relevées.

Faut-il se souvenir qu’après avoir été dans l’obligation de fermer ses portes pendant trois mois au début de la pandémie, le Dépannage de l’Anse les a rouvertes en juin, mais en réduisant ses heures d’ouverture.

« La COVID-19 a aussi occasionné la fermeture de la chute à linge du Dépannage de l’Anse. Pour permettre à la population de continuer à donner des vêtements et autres marchandises recyclables, notre organisme a dû louer un entrepôt et embaucher un préposé à la manutention. La réponse du public a été si empressée que ce centre de dépôt déborde actuellement. Il est rempli à plus de 90 % de sa capacité », peut-on lire dans le communiqué émis le 22 décembre.

La location de l’entrepôt tout comme la perte de revenus de ventes au cours de la dernière année ont fait mal aux finances de l’organisme. Sans les précieux donateurs, rien n’aurait été possible, conclut Louise Levasseur.