COVID-19 : trois nouveaux cas sur la Côte-Nord

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord rapporte trois nouveaux cas de COVID-19 dans son bilan du jeudi 24 décembre.

Les MRC de la Haute-Côte-Nord, de Minganie et de Sept-Rivières enregistrent un nouveau cas chacune.

Situation sur la Côte-Nord

*En date du 24 décembre 2020 – 11 h

Veuillez noter que le bilan quotidien ne sera pas mis à jour les 25 et 26 décembre, tout comme les 1er et 2 janvier. Les données seront mises à jour le 27 décembre et le 3 janvier.

Nombre de cas confirmés : 284 (+4) **Un cas à été attribué à la Côte-Nord (MRC de Manicouagan) par erreur. Il sera prochainement retiré du bilan.

23 mars au 11 juillet* : 123

12 juillet au 24 décembre : 161 (+4)

* Le 11 juillet correspond à la fin de la 1re vague selon l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ).

Répartition par MRC :

Basse-Côte-Nord : 4

Caniapiscau : 6

Haute-Côte-Nord : 15 (+1)

Manicouagan : 81 (+1) **

Minganie : 16 (+1)

Sept-Rivières : 162 (+1)

Cas guéris : 243 (+4)

Décès : 3

Cas actifs : 38

Cas actifs provenant d’une autre région : 0