Le sentier des embruns prêt à accueillir les randonneurs sur toute sa longueur

Le sentier des embruns sera prêt à accueillir les raquetteurs cet hiver puisque le dernier tronçon de 1,5 km situé dans le quartier Saint-Nom-de-Marie est finalisé et dorénavant accessible, a annoncé le Centre d’expérimentation et de développement en forêt boréale (CEDFOB) dans un communiqué.

« Il s’agit d’un tronçon dont nous sommes particulièrement fiers, puisqu’il incarne la volonté initiale du projet de remettre le fleuve à ses citoyens et visiteurs », explique le maire Yves Montigny, aussi vice-président du Fonds Aluminerie de Baie-Comeau pour les collectivités durables (FABCCD).

Depuis le 17 décembre, les marcheurs peuvent parcourir le nouveau tronçon qui permet de rejoindre celui du boisé de la Pointe Saint-Gilles et de se connecter sur le tronçon reliant les deux secteurs de la ville.

« Les projets comme celui du sentier des embruns permettent non seulement aux amateurs de plein air de profiter de la nature en toute sécurité, mais également de mettre en valeur le territoire québécois tout en contribuant à la vitalité des régions », affirme pour sa part Isabelle Charest, ministre déléguée à l’Éducation et ministre responsable de la Condition féminine.

L’aménagement du sentier en général est le résultat de la collaboration de plusieurs acteurs du milieu, dont la démarche de participation citoyenne Ma Ville Ma Voix et le FABCCD.

De plus, l’aménagement même du nouveau tronçon est rendu possible grâce au ministère de l’Éducation, d’Hydro-Québec et de la Fondation de la faune.

Rappelons que le sentier a également fait l’objet de consultations publiques pour élaborer un tracé final.

L’entrée du sentier se situe à l’intersection des avenues Arthur-A.-Schmon et Samuel-Miller. La carte officielle du tronçon est accessible via la page Facebook du sentier des embruns.