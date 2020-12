Baie-Comeau permettra la possession de quatre chats

La Ville de Baie-Comeau s’apprête à modifier son règlement concernant les animaux afin de s’adapter à la réglementation québécoise sur les chiens dangereux.

Actuellement, les amoureux des animaux peuvent posséder un maximum de deux chats et de deux chiens. Les changements projetés limiteront le nombre de bêtes à quatre, comme c’est le cas présentement, mais il sera permis de posséder jusqu’à quatre chats. Par contre, deux chiens tout au plus seront acceptés.

« On était tenu de le faire (le changement) parce que la loi sur les chiens dangereux venait mettre caduc notre règlement sur les chiens. Comme on changeait le règlement sur les animaux, il y a eu aussi une discussion au conseil pour dire qu’est-ce qu’on fait avec chiens et chats », a expliqué le maire Yves Montigny.

Rappelons que la Ville permet aussi depuis deux ans de posséder jusqu’à quatre poules, mais aucun coq. Les autres animaux de ferme sont interdits. Enfin, aucune réglementation n’encadre les poissons, les oiseaux ou les tortues, à titre d’exemple.