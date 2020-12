Services financiers Nathalie Hébert devient Tactik, cabinet de services financiers

L’année 2020 aura été pleine de changement pour plusieurs entreprises de la région. C’est d’ailleurs le cas pour le cabinet Services financiers Nathalie Hébert, qui s’est associé à deux collaboratrices, Magalie Slater et Marie-Pier Collin, afin de créer une nouvelle entreprise du nom de Tactik, cabinet de services financiers, situé au 1001, boulevard Laflèche.

Au mois de novembre, Nathalie Hébert, qui est conseillère en sécurité financière, représentante en épargne collective et conseillère en assurance collective, a senti le besoin d’agrandir son cabinet puisque la gestion de ses nombreux clients devenait une tâche difficile à accomplir.

« Auparavant j’étais seul dans mon cabinet. Je devais m’allier avec des personnes additionnelles », explique-t-elle en soulignant qu’une collaboration devenait nécessaire pour maintenir un service de qualité.

C’est donc à ce moment que Mme Hébert a approché Mmes Slater et Collin, toutes deux conseillères en sécurité financière, pour former une nouvelle équipe, et du même coup, changer le nom de l’entreprise pour celui de Tactik, cabinet de services financiers.

« En étant trois, on est plus efficace et plus disponible. Ça élargit la plage horaire pour rencontrer les gens », constate Mme Slater.

La nouvelle entreprise offre plusieurs services, dont l’assurance de personne, les fonds communs de placement, les fonds distincts et l’assurance collective.

« Des gens d’affaires, les jeunes familles, les travailleurs autonomes, tout le monde a besoin d’investir et de s’assurer », observe Mme Hébert en précisant que les services offerts par le cabinet sont adressés à une grande partie de la population.

« Notre but est de suivre l’évolution des gens dans leurs objectifs financiers, quels qu’ils soient », affirme de son côté Mme Collin. Tactik est associé au réseau SFL qui distribue des produits financiers pour entre autres 21 compagnies d’assurances.

Les trois collaboratrices ambitieuses précisent qu’elles aimeraient que leur cabinet devienne une référence dans la région. Elles invitent d’ailleurs la population à visiter leur page Facebook pour plus d’information et elles soulignent qu’un site web officiel sera disponible sous peu.