Justine, le premier bébé de 2021

La petite Justine n’a pas attendu longtemps pour faire son entrée dans le monde à l’aube de la nouvelle année. À peine cinq minutes après l’arrivée de 2021, Danièle Simard et Louis-Charles Moreau, de Baie-Comeau, ont accueilli leur premier enfant à l’Hôpital Le Royer.

« Entre deux contractions, on s’est souhaité bonne année et à la contraction d’après, elle est née », raconte l’heureux papa et médecin de profession.

Le 28 décembre était la date d’accouchement prévue de la maman, qui travaille comme policière et a déjà un fils de sept ans né d’une autre union. L’enfant aura donc fait patienter ses parents quelques jours de plus avant de se pointer le bout du nez.

Par le fait même, Justine a donné raison aux proches du couple Simard-Moreau qui anticipaient qu’elle soit le premier bébé de 2021 à voir le jour à Baie-Comeau. Pour leur part, la maman et le papa ont été les premiers surpris que leur petite voie le jour le 1er janvier.

En parfaite santé, Justine, qui portera le nom de famille Moreau, pesait 3 kg (6,8 lbs) et mesurait 46 cm (18,1 po) à sa naissance. La Dre Virginie Cousin a assisté la maman pour l’accouchement.