Tout le monde fera les séries dans la LHJMQ

En cette saison de pandémie, les 18 équipes de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) seront invitées à prendre part aux séries éliminatoires au printemps 2021. La durée exacte des trois premières rondes de ces séries reste toutefois à déterminer.

Tout juste avant Noël, la ligue a dévoilé ces modifications, prises à la suite d’un vote unanime de l’assemblées des membres.

Ainsi, la première ronde, soit la ronde seizième-de-finale, sera disputée entre les quatre dernières équipes au classement de chacune des divisions en fonction de leur position finale au calendrier, soit la sixième contre la troisième et la cinquième contre la quatrième. Les deux premières positions de chacune des divisions ont droit à un laissez-passer.

La ronde suivante, la huitième-de-finale, opposera les équipes gagnantes de la ronde précédente et celles qui ont reçu le laissez-passer dans leur division, soit la quatrième contre la première et la troisième contre la seconde.

Pour les équipes du Québec, la ronde quart-de-finale mettra aux prises les quatre équipes gagnantes des huitièmes-de-finale. L’équipe la mieux classée à sortir de la division Est affrontera la deuxième de la division Ouest, alors que la meilleure de l’Ouest fera face à la seconde dans l’Est.

Pour la division des Maritimes, qui regroupe six équipes, le quart-de-finale sera disputé entre les deux équipes qui auront remporté leur série huitième-de-finale.

La demi-finale se tiendra sous la forme d’un tournoi à la ronde. Les trois équipes gagnantes des quarts-de-finale se retrouveront alors et chaque équipe jouera deux fois contre les deux autres clubs. Si les positions 2 et 3 étaient égales en termes de points au terme du tournoi, un match de bris d’égalité sera ajouté.

Et si les trois équipes étaient à égalité, les critères de bris d’égalité de la saison seraient appliqués pour déterminer la première place. Les équipes qui ont fini deuxième et troisième se feraient aussi face pour un match de bris d’égalité.

Quant à la finale, elle mettra aux prises les deux équipes ayant fini 1 et 2 au mini-tournoi précédent. Elle se déroulera sous le format standard 4 de 7, mais elle pourrait être réduite à un 3 de 5 si la chose s’avère nécessaire.

Déterminer le classement

Afin de déterminer le classement des 18 équipes du circuit, la LHJMQ a adopté plusieurs critères, le premier étant le pourcentage de points le plus élevé, établi par le nombre total de points divisé par le nombre de matchs joués. Le second critère sera calculé à partir du meilleur pourcentage de victoires en temps régulier et en prolongation, divisé par le nombre de parties jouées.

Le critère suivant est le meilleur ratio de buts marqués en moyenne par match. Pour tout connaître des critères, on peut consulter le site web de la LHJMQ.