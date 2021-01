Les patinoires extérieures, très populaires en ce début d’année

Avec les mesures de distanciation et les activités intérieures pour la plupart mises en pause, les activités extérieures sont devenues l’une des meilleures options offertes à la population afin de sortir de la maison et de bouger. La patinoire Saint-Sacrement, qui se situe sur la rue Alice, était d’ailleurs très active le mardi 5 janvier au soir alors que plusieurs jeunes et plusieurs familles s’y étaient rassemblés.

En ce début d’année marquée par les restrictions gouvernementales, certains citoyens ont décidé d’aiguiser leurs patins et ont occupé les quelques patinoires de la Ville de Baie-Comeau.

Ceux présents sur la patinoire Saint-Sacrement étaient très heureux de pouvoir pratiquer leur activité favorite. « Une chance que ce soit ouvert », s’exprime un des jeunes hockeyeurs présents depuis plus de trois heures.

« Je vais rester ici jusqu’à 21 h », explique Alexis, un habitué de la glace qui partage l’engouement des gens présents.

Ces activités grandement appréciées du public ne pourraient avoir lieu sans le travail des groupes de bénévoles qui entretiennent les glaces.

« On a recommencé la glace trois fois à cause de la température », explique Pierre Langlois, l’un des bénévoles responsables de l’entretien de la patinoire. « Les nuits sont heureusement un peu plus fraîches, ce qui nous permet d’arroser le soir », renchérit-il.

Malgré qu’elles semblent être suivies, les règles et les mesures sanitaires sont la responsabilité des citoyens sur place. « On ne peut pas contrôler le nombre de personnes qui viennent. Nous, on s’organise pour que la glace soit praticable. On fait un petit peu de discipline », dit M. Langlois.

Dans le contexte de la pandémie, il est important de préciser que l’accès au bâtiment est interdit. Quelques bancs ont donc été placés à l’extérieur afin de permettre aux utilisateurs d’y attacher leurs patins.

Il est possible d’avoir l’état des patinoires sur le site de la Ville de Baie-Comeau ainsi que sur la page officielle Facebook de la patinoire Saint-Sacrement et Trudel.