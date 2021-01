Québec présente les détails du couvre-feu

Après l’annonce du premier ministre François Legault, mercredi, de la mise en place d’un couvre-feu, la vice-première ministre du Québec, Geneviève Guilbault, a précisé jeudi les détails du couvre-feu qui s’appliquera à partir de samedi entre 20 h et 5 h.

Pour Mme Guilbault, cette mesure rendra les rassemblements privés, une des sources de la propagation du virus, beaucoup plus difficiles. Les gens qui n’auront pas de raison valable pour être à l’extérieur de leur résidence entre 20 h et 5 h pourraient se voir remettre un constat d’infraction entre 1 000 $ et 6 000$.

La ministre de la Sécurité publique se dit confiante que les policiers seront capables d’appliquer cette nouvelle mesure. « Nos policiers ont l’habitude de travailler en usant de jugement et de discernement. Ils le feront encore une fois dans l’application des nouvelles règles et des nouveaux pouvoirs qui leur seront dévolus à partir de samedi », a-t-elle lancé.

La vice-première ministre a tenu à préciser que le couvre-feu ne doit pas toutefois empêcher une personne de quitter un milieu de vie violent.

Plusieurs exceptions viendront encadrer ce couvre-feu. On pense notamment aux travailleurs essentiels comme ceux de la santé, des services d’urgence ou du camionnage. Les déplacements pour aller chercher des médicaments ou pour une urgence médicale sont aussi permis. Vous pouvez consulter la liste des exceptions en cliquant sur ce lien.

Geneviève Guilbault demande aussi aux gens qui doivent sortir après le couvre-feu de se munir d’une preuve qui justifie leur déplacement pour faciliter le travail des policiers. Le gouvernement rend d’ailleurs disponible aux employeurs un modèle d’attestation qu’ils pourront remettre à leurs employés. La vice-première ministre fait aussi confiance au jugement des policiers pour déterminer si un déplacement durant le couvre-feu est permis.

La ministre précise aussi que le terrain d’une propriété fait partie de la résidence. Donc les résidents pourront se trouver sur leur terrain après 20 h.