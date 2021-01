Racquetball : Samuel Murray atteint la demi-finale

Samuel Murray a gagné son duel en quart de finale du tournoi Pro-Am Suivant Consulting à Lilburn dans l’état de la Géorgie. Il l’a emporté en prolongation contre le Mexicain Daniel De La Rosa au compte de 14-15, 15-6 et 11-9. Son prochain affrontement en demi-finale est prévu pour plus tard en soirée.

Notons que le Baie-Comois a terminé son parcours en double, hier soir le 8 janvier, alors que lui et son coéquipier, l’Américain Jake Bredenbeck, se sont inclinés en prolongation devant Sudsy Monchik et Alejandro Landa 5-15, 15-12 et 11-3.