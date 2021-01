Racquetball : Samuel Murray remporte son premier tournoi Grand Chelem

Le Baie-Comois Samuel Murray a gagné son duel en simple lors de la finale du tournoi Pro-Am Suivant Consulting qui avait lieu à Lilburn, en banlieue d’Atlanta. Il a vaincu le Bolivien Conrrado Moscoso en prolongation dans un compte de 15-7, 8-15 et 11-9. Cette victoire lui permet de mettre la main sur son premier titre d’un tournoi Grand Chelem du circuit international de racquetball (IRT).

Murray complète son tournoi d’une brillante façon en l’emportant sur son adversaire dans une rencontre d’une grande intensité qui s’est terminée en troisième manche.

L’athlète de Baie-Comeau souligne son retour à la compétition avec une fiche parfaite en simple alors qu’il a vaincu l’Américain Majeed Shahin, les Mexicains Javier Mar, Daniel De La Rosa et Alejandro Landa, et finalement le Bolivien Conrrado Moscoso.

Quant à ses matchs en double, Murray et son coéquipier, l’Américain Jake Bredenbeck, ont fait bonne figure en terminant leur parcours en demi-finale alors qu’ils se sont inclinés en prolongation devant Sudsy Monchik et Alejandro Landa 5-15, 15-12 et 11-3.