Le Drakkar met la main sur Elliot Lavoie

Le Drakkar poursuit son virage jeunesse. Le directeur général Pierre Rioux a mis la main lundi sur l’attaquant de 17 ans Elliot Lavoie, qui peut jouer autant au centre qu’à l’aile gauche. En retour, le Drakkar a cédé un choix de deuxième ronde en 2021, appartenant au Cap Breton, et un autre de troisième tour en 2023, précédemment propriété de Val-d’Or.

Lavoie, un gaillard de six pieds un pouce et 190 livres, a été un choix de deuxième tour des Voltigeurs en 2019. Comme l’équipe n’avait pas de choix de première ronde cette année-là, il a donc représenté la toute première sélection de Drummondville.

« C’était le joueur de centre de Julien Hébert à Lévis dans le midget AAA », a tenu à rappeler Rioux. On avait de l’intérêt pour lui depuis l’an passé déjà et on est très content d’avoir pu faire son acquisition », a-t-il ajouté.

Toujours selon Rioux, « parfois, dans certaines situations, des opportunités se présentent. Drummondville s’est retrouvé avec un surplus de joueurs, la porte s’est ouverte pour nous et on en a profité pour poursuivre le rajeunissement de notre équipe », a-t-il conclu.