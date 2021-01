Malgré le peu de neige, Baie-Comeau en pleine opération de soufflage

Malgré des accumulations de neige beaucoup moins importantes cet hiver, la Ville de Baie-Comeau est en pleine opération de soufflage dans les rues depuis la semaine dernière.

« Nous avons la chance de bien planifier nos opérations de soufflage et nous en profitons », explique Mathieu Pineault, coordonnateur aux communications.

Il ne manque pas de rappeler que le recours aux souffleurs vise l’élargissement des rues. Or, cela est d’autant plus utile en contexte de pandémie, dit-il, puisque les marcheurs sont plus nombreux et particulièrement depuis le début du nouveau confinement, le 9 janvier. « Que nos routes soient larges et sécuritaires est encore plus pertinent cette année. »

Mises à part les précipitations de ce jeudi, les chutes de neige ont été quasi absentes au cours de la dernière semaine, ce qui a permis aux employés des travaux publics de se concentrer exclusivement au soufflage. Ils n’ont pas eu à le retarder parce que le déneigement du territoire s’imposait.

Cette efficacité fait en sorte que toutes les rues de la Ville devraient avoir été élargies au plus tard à la fin de la semaine prochaine. Au lieu de prendre de quatre à six semaines, comme c’est le cas lors de précipitations répétées, les opérations de soufflage auront nécessité un peu plus de deux semaines seulement.

Et, fait important, la location de camions pour le chargement de la neige n’aura pas été nécessaire. La neige a été soufflée sur les terrains. « Tant qu’on peut souffler sur les terrains, on le fait », indique Mathieu Pineault, tout en notant que le jeu est plus mince dans les parcs de maisons mobiles.

Baie-Comeau a reçu près de 135 cm de neige depuis le mois de novembre, mais la pluie de décembre en a fait fondre une bonne partie.