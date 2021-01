L’éclosion de COVID-19 est terminée au Château Baie-Comeau

L’éclosion de COVID-19 au Château Baie-Comeau est officiellement terminée depuis le 12 janvier. La levée des mesures d’isolement par la santé publique amène une bouffée d’air frais aux résidents, dont certains étaient confinés dans leur logement depuis la mi-décembre.

Rappelons que l’éclosion a touché neuf personnes, employés et résidents. Le dernier cas positif enregistré remonte au 30 décembre, confirme le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord.

Président du comité des résidents du Château Baie-Comeau, Bernard D’Auteuil est l’un de ceux qui ont pu renouer avec des marches à l’extérieur de la résidence mercredi dernier. Il en a profité pour faire « une couple de tours du château », dit-il.

Il a accueilli avec grand bonheur ce retour à une semi-liberté (il reste les nouvelles mesures imposées par Québec jusqu’au 8 février) qui permet aussi aux gens d’effectuer eux-mêmes leurs emplettes. « Ç’a été quasiment un défi de s’en tenir à sortir seulement sur le balcon pour prendre l’air », poursuit-il en référence au mois précédent.

Bernard D’Auteuil admet cependant que le confinement généralisé du printemps dans les résidences pour aînés au Québec a tout de même été une bonne préparation aux quatre semaines d’isolement qu’il vient de vivre.

« Les semaines d’isolement, j’ai trouvé ça difficile jusqu’à un certain point. Mais du moment où le mental tient le coup, on fait un peu de lecture, un peu de télévision, beaucoup de télévision. Il y a des gens qui ont vécu ça plus rough. Moi, j’ai une conjointe et on ne s’est pas chicanés », note-t-il.

Même s’il mentionne ne pas avoir pas fait d’enquête à ce sujet, le président du comité des 335 résidents dit savoir que « certaines personnes avaient hâte d’être lâchées lousse ».

Du positif malgré tout

« Avec toute l’aventure qui a été vécue, je peux juste saluer les décisions de la santé publique », commente Jennifer Truchon, la directrice générale du Château Baie-Comeau, en rappelant que l’absence de décès et d’hospitalisation due à cette éclosion.

Une panoplie de mesures ont été mises en place par les autorités sanitaires pour prévenir l’apparition de nouveaux cas, notamment le nettoyage et la désinfection accrus, les repas servis aux appartements, une restriction de la mobilité du personnel et le dépistage des résidents et des travailleurs.

En raison du reconfinement décrété par le gouvernement du Québec depuis le 9 janvier, plusieurs des mesures destinées à juguler l’éclosion demeurent en place cependant.

« Tout ce que je peux dire, c’est que je suis rendue avec une structure sans COVID. J’attends mes dates aujourd’hui pour la vaccination de la semaine prochaine », conclut Jennifer Truchon, d’un ton optimiste pour l’avenir.