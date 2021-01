Les demandes d’adoption de chiens augmentent avec la pandémie

Avec le télétravail et les autres contraintes sanitaires liées à la pandémie, les gens passent plus de temps à la maison depuis le printemps 2020 et au Refuge animal Le Chapitou de Baie-Comeau, une augmentation des demandes d’adoption de chiens est observée.

Directrice du Chapitou, Dany Cimon se dit incapable de quantifier l’écart puisque les appels téléphoniques ou les messages laissés sur la page Facebook ne sont pas comptabilisés. Mais il ne fait aucun doute pour elle que depuis le début de la pandémie, la popularité est à la hausse pour les adoptions de chiens et le phénomène est répandu au Québec.

La demande a beau être est plus élevée, les adoptions ne suivent pas la même courbe puisque les chiens sont devenus une denrée rare au refuge. La dernière adoption remonte au 17 décembre. Depuis, niet!

Effectivement, le nombre de bêtes abandonnées en vue d’une adoption connaît une importante baisse. Même chose pour les chiens errants récupérés et non réclamés par leur maître. Habituellement, Le Chapitou a au moins un à deux canidés à offrir en adoption à chaque semaine.

« C’est sûr que les gens sont plus à la maison et ont plus de temps à accorder à un animal. C’est une bonne nouvelle, mais en espérant qu’après la pandémie, ce ne soit pas l’effet contraire », souligne Dany Cimon.

Le contexte qui prévaut depuis mars 2020 augmente également le sentiment de solitude chez certains, d’où l’attrait plus grand pour un animal de compagnie.

La race

Si dans les circonstances, les chiens disponibles au Chapitou trouvent rapidement preneurs, Dany Cimon fait cependant remarquer que la race d’un chien et ses caractéristiques ne sont pas adaptées à tous les demandeurs. Un couple de sportifs ne recherchera pas le même type d’animal de compagnie qu’un couple d’aînés.

Quand la vie reprendra son cours normal, est-ce que toutes les personnes qui adoptent un animal en ces mois de pandémie auront encore la disponibilité nécessaire pour prendre soin de leur animal de compagnie? Auront-ils toujours le goût de s’investir pour son mieux-être dans le brouhaha d’une existence plus trépidante. Dany Cimon souhaite que oui.

Les aléas de l’existence amènent certains maîtres à n’avoir d’autre choix que d’abandonner leur animal, souvent avec le cœur en miettes. Parfois, c’est une raison de maladie, d’autres fois, un déménagement dans un logis où les animaux ne sont pas acceptés. La directrice fait notamment référence aux aînés qui quittent leur maison pour emménager au Château Baie-Comeau.

Fait à noter, du côté des chats, une très légère augmentation des demandes d’adoption est enregistrée par le refuge animal.