Une quarantaine de personnes disent non au confinement et au couvre-feu, mais oui à la fermeture de la Côte-Nord

Une quarantaine de personnes ont réclamé la fin du couvre-feu et du confinement de la Côte-Nord, en plus du retour des contrôles routiers aux entrées de la région, samedi après-midi à Baie-Comeau, lors d’une marche qui les a menées du Centre Manicouagan jusqu’au bureau de la députée fédérale de Manicouagan, Marilène Gill.

Adultes et enfants se sont rassemblés pour crier à l’injustice face à l’imposition de telles mesures draconiennes dans une région caractérisée par son peu de cas actifs, soit 17 en date d’aujourd’hui.

« Ça n’a pas d’allure que la Côte-Nord ne soit pas barrée. Tout le monde vient ici, tu te pognes une chambre d’hôtel, t’arrives de Montréal, tu vas à l’épicerie, tu contamines tout le monde. Laissez-nous vivre entre nous autres pendant qu’on n’est pas contaminés et empêchez le monde de rentrer », a martelé l’instigateur du rassemblement, Kevin Grenier.

Selon lui, la levée du confinement et du couvre-feu sera salutaire pour une économie qui a été pour le moins maltraitée depuis le début de la pandémie.

Les manifestants souhaitent le retour de la région au palier d’alerte orange puisque la situation sanitaire ne justifie en rien d’être traitée comme les régions au palier rouge. « On veut des mesures comme avant le 8 janvier, port du masque, distanciation sociale, tu te laves les mains et pas plus que six dans les restaurants », a expliqué l’organisateur.

Pour prévenir la propagation du virus sur la Côte-Nord, Kevin Grenier propose donc de revenir à la formule initiée en début de pandémie. « Faites comme au mois de mars, mettez un barrage routier, filtrez, les travailleurs essentiels seulement et il faut qu’ils fassent une quarantaine », poursuit-il, en avouant qu’il ne croit pas que les choses changeront demain matin. Il espère à tout le moins de voir ses demandes répondues à compter du 8 février, date initialement prévue par Québec pour la fin d’un confinement qui pourrait aussi être retardé.

Fait à noter, si les gens ont convergé vers le bureau de la députée fédérale, alors que c’est le gouvernement provincial qui impose les consignes, c’est parce qu’elle a eu une oreille attentive à ses propos, a indiqué Kevin Grenier. Il dit lui avoir parlé au téléphone pendant de très longues minutes et elle s’est engagée à transmettre son message au ministre responsable de la Côte-Nord, Jonatan Julien.

Du côté du député de René-Lévesque, Martin Ouellet, l’organisateur déplore avoir eu « un petit recul de sa part » lorsqu’il a invité les Nord-Côtiers à se montrer solidaires avec le Québec d’ici le 8 février.

Le maire réagit

Le maire de Baie-Comeau, Yves Montigny, a réagi à la manifestation de cet après-midi en indiquant être contre les rassemblements à Baie-Comeau puisque rien n’est gagné avec la pandémie et qu’il est important de ne pas baisser la garde.

Il ne nie pas avoir été déçu de l’adoption d’un décret visant le reconfinement et le couvre-feu. Il aurait souhaité que la région y échappe en raison de son statut atypique dans le contexte actuel. Il a fait des représentations en ce sens.

« Maintenant, il est temps de respecter les mesures. Tu peux être contre un projet avant son acceptation, mais une fois le décret accepté, il est important de respecter les règles de notre société », a-t-il mentionné dans un message texte.

Comme maire, Yves Montigny affirme qu’il doit protéger sa population contre la COVID-19, un virus mortel, et même protéger « ceux qui douteraient de son existence ».

Il dit espérer que la région revienne en zone jaune à partir du 8 février, ce qu’elle était toujours jusqu’à la mi-décembre. Il en fait une priorité. Il croit cela possible, mais rappelle aux gens que ce n’est pas une bonne chose de se rassembler.