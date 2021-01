Place publique Mingan : une demande de subvention divise les conseillers municipaux

Le dossier de l’aménagement d’une place publique dans le secteur Mingan continue de diviser les élus de Baie-Comeau. Cette fois-ci, une demande de subvention de 500 000 $ au Fonds d’initiatives nordiques de la Société du Plan Nord (SPN) en est à l’origine.

Lors d’une séance virtuelle diffusée sur le site Internet de la Ville de Baie-Comeau lundi soir, le conseil municipal a adopté à la majorité, à cinq contre trois, une résolution concernant la demande de subvention pour le projet de près de 1,8 M$ dont la réalisation, on s’en souviendra, a été reportée de 2021 à 2022 au cours de l’automne.

Une levée de boucliers de deux élus et des réactions plutôt froides de citoyens, en raison de la période non propice à se lancer dans pareille aventure, avait alors entraîné la Ville à réajuster le tir.

Les conseillers Martine Salomon et Réjean Girard, représentant des quartiers Saint-Georges et Mgr-Bélanger, ont récidivé lundi en votant contre la dernière résolution. Leur collègue Alain Charest, du quartier Trudel, a emboîté le pas. En substance, ils ont expliqué leur défaveur par le montage financier temporaire contenu dans le sommaire décisionnel qui leur a été présenté. Ils ne sont cependant pas contre le projet de revitalisation d’un secteur commercial qui en a bien besoin, ont-ils insisté.

Selon la représentante du quartier Saint-Georges, outre la subvention attendue de la SPN, la Ville de Baie-Comeau compterait financer 62,6 % du coût de la place publique, soit un peu plus de 1,1 M$, grâce au Programme de la taxe sur l’essence et la contribution du Québec (TECQ) et limiterait ainsi à 10 %, ou 180 000 $, sa propre contribution.

Les réfractaires sont contre l’affectation d’une somme aussi élevée provenant de la TECQ pour un seul projet alors qu’elle pourrait être utile ailleurs dans des travaux de voirie ou d’entretien de bâtiments. Ils ont passé leur message lors de la séance.

« J’aimerais mieux qu’on prenne cet argent pour les infrastructures, que l’argent soit mis à la bonne place. C’est beau faire des projets, mais pour la pérennité des infrastructures et des installations, il faut être en mesure de les entretenir. Entretenons ce qu’on a », a martelé Martine Salomon au téléphone au lendemain de la séance.

Décision en 2022

Le maire Yves Montigny ne comprend pas l’opposition soulevée par le projet de résolution, d’autant plus qu’il dit avoir répété à maintes reprises, lors des discussions en comité général, que le montage financier n’était pas définitif et que la décision finale pour le projet serait prise en 2022.

La résolution, dit-il, visait une demande de subvention et rien de plus. Il souhaite que la Ville de Baie-Comeau puisse bénéficier, tout comme d’autres villes, de l’aide financière de la Société du Plan Nord.

« Ce soir, on n’était pas dans la réalisation d’une place publique. On n’est pas dans l’appel d’offres pour la construction. On n’est pas dans la pépine. On n’est pas dans le montage financier », a-t-il rappelé, en précisant que les prochaines étapes du dossier feront l’objet d’autres échanges au conseil municipal. Devant la tournure des événements, l’élu se dit « convaincu qu’il y a des gens qui ne veulent pas que le montage financier fonctionne ».

Le maire a aussi lancé un avertissement à la population. « Je ne souhaite pas que dans les prochains jours, on retrouve sur les médias sociaux des insultes à mon égard parce que je voudrais dépenser de l’argent public pour une place publique dans le secteur du Plateau. La décision, c’est pour demander une subvention au Plan Nord pour nous aider à payer la place publique, pour que le citoyen paye moins. »

Fait à noter, les cinq conseillers municipaux en faveur de la résolution sont tour à tour intervenus pour faire valoir qu’ils ne pouvaient tout simplement pas s’opposer à une demande de subvention pour un projet d’une telle importance pour la municipalité.

La conseillère du quartier Sainte-Amélie, Viviane Richard, a notamment indiqué qu’il était impensable pour elle de dire non à cette étape-ci. Elle a rappelé que lors de la présentation du montage financier final, le conseil municipal élu à la suite des élections de novembre 2021 aura toute la latitude pour décider de la suite à donner et à revoir certains éléments du projet s’il le faut.