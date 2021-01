Des entreprises de la Manicouagan tirent leur épingle du jeu

Partout dans la province, les entreprises ont été secouées par les changements vécus lors de la dernière année. Certaines ont plus de chance que d’autres et réussissent à se tenir la tête hors de l’eau malgré toutes les contraintes amenées par les mesures d’hygiène. C’est le cas d’Yves Tremblay et de Danyel Raymond, deux propriétaires d’entreprise de la Manicouagan, qui ont su tirer leur épingle du jeu.

L’annonce de reconfinement et d’un couvre-feu n’aura pas surpris Yves Tremblay, propriétaire de la boulangerie les Délices de l’artisan, qui était déjà préparé après la fermeture brutale des commerces vécue lors de la première vague de COVID-19. « Les clients nous ont félicités de nous être retournés sur un dix cents comme ça », constate-t-il.

Les problèmes étant nombreux, l’entrepreneur a utilisé les options et les outils à sa disposition afin de trouver des solutions.

« Nous, quand est arrivée la première vague, on s’est reviré de bord et on a fait un site internet transactionnel, qui permet aux gens de faire des commandes en ligne, et pour nous d’offrir le service de livraison à domicile. On a aussi commencé à faire affaire avec des fournisseurs locaux », explique M. Tremblay

D’ailleurs, la collaboration entre diverses entreprises de la région a été nécessaire pour plusieurs commerces. C’est le cas de M. Tremblay qui a fait appel au service d’Image Expert pour l’élaboration du site de commandes en ligne.

Quant à l’avenir, le propriétaire aimerait prendre de l’expansion. « On vient d’étendre notre réseau de distribution à Port-Cartier et on aimerait viser Sept-Îles ».

Yves Tremblay rappelle à la population que l’achat local a fait une réelle différence pour lui durant la pandémie. « Il est difficile pour les gens de comprendre notre réalité, mais si 100 personnes décident d’acheter notre pain plutôt que d’en acheter un d’une grosse compagnie, ça nous fait déjà 100 pains de plus de vendus dans la journée. Pour nous, ça fait la différence ».

Magasin d’ameublement

Pour Danyel Raymond, propriétaire d’Accent Meubles Baie-Comeau, l’adaptation s’est passée relativement bien dans les circonstances où les ventes de 2020 ont été excellentes. « C’était l’enfer lors de la première vague. Il y avait un sentiment de panique dans la population », explique-t-il en précisant que ses ventes ont explosé pendant les premiers mois de la pandémie.

Pour la deuxième vague, il observe une attitude différente chez sa clientèle. « Les clients sont moins impulsifs dans leurs achats. Les transactions sont moins nombreuses, mais elles sont plus grosses. Les gens ont souvent un besoin plus urgent que lors du mois de mars », souligne-t-il.

Contrairement à la première vague où la livraison a été priorisée, la cueillette des achats est de loin plus importante aujourd’hui, car « beaucoup de gens viennent chercher leurs achats à la réception », précise le propriétaire d’Accent Meubles Baie-Comeau.

Comme plusieurs de ses homologues, M. Raymond mentionne l’importance de l’achat local pour son entreprise. Il y a eu une augmentation marquée de la clientèle locale selon lui. L’homme d’affaires souligne qu’il est toujours possible pour sa clientèle de magasiner via le site internet de l’entreprise, et ce durant la période de confinement.