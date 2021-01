Budget 2021 : Baie-Trinité hausse ses dépenses de 1,34 %

La municipalité de Baie-Trinité a adopté, au début de la semaine dernière, son budget 2021. Il est au montant de 1 695 789 $, en hausse de 25 650 $.

Le taux de la taxe foncière diminue très légèrement en passant de 1,536 $ à 1,529 $ par tranche de 100 $ d’évaluation en 2021, tandis que le taux de la taxe spéciale pour le centre multifonctionnel demeure à 0,074 $ par tranche de 100 $ d’évaluation.

Le contribuable résidentiel paiera près de 4 $ de moins pour le service d’aqueduc, 27 $ de moins pour le service de matières résiduelles et 22 $ de plus pour celui des égouts. Les autres catégories de contribuables subiront aussi des fluctuations.

Fait à noter, la localité la plus à l’est de la MRC de Manicouagan offre à ses citoyens la possibilité d’acquitter en cinq versements leur compte de taxes s’il se chiffre à 300 $ et plus.

Dépenses et revenus

Parmi les faits marquants du budget, la municipalité prévoit dépenser 66 780 $ dans le secteur de l’aménagement, l’urbanisme et le développement, soit un important bond de 41 400 $. Directeur général de la municipalité, Guy Bouchard explique cet écart principalement par l’embauche à temps plein d’un inspecteur qui, auparavant, travaillait une seule journée par semaine.

Les autres variations de dépenses sont somme toute minimes. Il faut tout de même noter la diminution de 133 121 $ à 121 725 $ du côté de l’hygiène du milieu, cela en raison surtout des coûts moindres pour la collecte et le traitement des matières résiduelles.

À la colonne des revenus, Baie-Trinité s’attend à recevoir 12 000 $ de plus en compensations tenant lieu de taxes pour un total de 146 865 $. Elle prévoit aussi aller chercher davantage d’argent en transferts, en amendes et pénalités et en revenus d’intérêt. Dans ce dernier cas, il est question d’arriérés de taxes à récupérer, précise Guy Bouchard.

Immobilisations

Dans son plan triennal d’immobilisations, Baie-Trinité prévoit des investissements de 1,3 M$ d’ici 2023.

Cette année, elle projette injecter 50 000 $ dans l’achat de machinerie et 655 000 $ pour des travaux au réseau de collecte des eaux usées. L’an prochain, une somme de 100 000 $ serait investie dans la réfection de rue.

Finalement, en 2023, des travaux de 500 000 $ au réseau d’aqueduc sont inscrits à la planification.

La municipalité de 389 habitants compte sur divers programmes de subvention pour financer ces projets.