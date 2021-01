De nouveaux panneaux pour souhaiter la bienvenue aux visiteurs

Le Programme de mise en valeur intégrée (PMVI) d’Hydro-Québec a financé deux nouvelles infrastructures souhaitant la bienvenue aux visiteurs sur le territoire municipal de Baie-Comeau, et ce depuis quelques semaines déjà. Les nouveaux panneaux remplacent ceux de l’entrée ouest, sur le boulevard Laflèche, et à l’entrée est, sur l’avenue Cartier.

Les nouvelles infrastructures représentent un monolithe constitué de deux parties qui symbolisent les deux secteurs de la ville. Ces deux parties ont la même forme afin de suggérer la présence d’un seul bloc symbolisant la même destinée.

Le bloc incarne les montagnes, les pierres, le granite, une force, une présence affirmée, une structure solide bien implantée sur le territoire et dans son milieu. L’ondulation des blocs souligne que Baie-Comeau est une ville maritime.

Les deux spirales au bas évoquent les courants du fleuve et des rivières, l’aluminium, le déroulement d’un rouleau de papier. L’ensemble symbolise le dynamisme, l’énergie et la vitalité de la population baie-comoise.

La réalisation technique de ces panneaux vise à témoigner de notre savoir-faire en tant que ville industrielle, dimension si distinctive de notre raison d’être.

Le seul élément manquant sera l’éclairage des infrastructures pour compléter le projet. L’installation est prévue au printemps 2021. L’éclairage blanc et bleu représentera le nord, l’étoile et l’eau des deux cours d’eau longeant la municipalité, soit la rivière Manicouagan et le fleuve Saint-Laurent, est-il écrit dans un communiqué de la Ville de Baie-Comeau.

Rappelons que le PMVI est une collaboration de la Société des parcs, de M.Richard Ferron, et des entreprises Béton préfabriqués du Québec, Usinage Côte-Nord, Fortin & Lévesque, Les entreprises Mécome et Lumen.