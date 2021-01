Le projet de fusion de Desjardins fait jaser

L’éventuelle fusion du centre Desjardins Entreprises-Côte-Nord (CDE) avec son vis-à-vis du Saguenay continue de secouer le milieu socioéconomique de la région.

On se souviendra que la réalisation d’une étude sur un regroupement possible des deux CDE a été rendue publique par l’Assemblée des MRC de la Côte-Nord, au début de la semaine dernière. Elle avait âprement dénoncé le projet en affirmant que la Côte-Nord y perdrait au change et deviendrait ainsi une sous-région du Saguenay.

Dans un communiqué, le porte-parole au dossier et directeur général de la caisse Desjardins du centre de la Haute-Côte-Nord, Christophe Rolland, a réagi en reconnaissant que les discussions sont amorcées depuis quelques semaines entre les administrateurs des centres Desjardins Entreprises–Côte-Nord et de Desjardins Entreprises–Saguenay. Selon lui, c’est « en vue d’unir leurs forces au bénéfice des entreprises et des entrepreneurs de ces deux régions. »

Christophe Rolland a bien précisé qu’on en est à l’étape d’analyses préliminaires et qu’aucune décision officielle n’a été prise. Il a parlé de l’importance d’un examen en profondeur du projet avec l’évaluation de sa portée et de ses retombées. Ce sont les caisses participantes, soit 17 dans l’ensemble des deux régions, qui décideront de la suite à donner.

Ce sujet devrait d’ailleurs avoir été abordé, hier, lors d’une réunion régulière du conseil d’administration de la Caisse Desjardins de Manic-Outardes.

Le préfet s’oppose

En séance publique la semaine dernière, le préfet de la MRC de Manicouagan, Marcel Furlong, a pourfendu l’étude en cours.

h

Totalement contre une éventuelle fusion, le préfet est d’avis que la décision finale ne doit pas relever des directions générales des caisses, mais bien de leurs conseils d’administration.

« Les deux caisses de Baie-Comeau sont contre cette décision. Mais comme elles ne sont pas majoritaires, elles n’ont pas pu défendre leurs idées », conclut-il.

Rappelons que les maires de la MRC de Manicouagan ont adopté une résolution pour dénoncer le projet de fusion.

Avec Steeve Paradis