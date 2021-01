lelapache.com, un site web transactionnel pour la Côte-Nord

Les idées d’affaires ne manquent pas pour Pierre-Luc Minier et Evelyne Lalancette. Le couple qui possède notamment le Renard Bleu (Port-Cartier/Sept-Îles) et la Bonbonnerie – Chapeau de Troll (Sept-Îles) ajoute un autre créneau, lelapache.com. Il s’agit d’un site web transactionnel pour les entreprises et artisans, particulièrement ceux de la région, ne disposant pas de plate-forme pour la vente en ligne.

Sur un même site, les commerçants pourront y afficher les produits qu’ils souhaitent rendre accessibles pour la vente en ligne. La livraison sera assurée par chacune des entreprises inscrites au site. Il sera aussi possible d’aller chercher la commande sur place.

« Ça fait un bout que j’y pensais. C’est un peu ce que le Panier Bleu lancé par le gouvernement aurait dû être », affirme Pierre-Luc. Il indique que son service est différent de celui lancé par flocal.ca cet été, qui permet l’achat de boîte contenant des produits de la région. « On ne veut pas briser les liens qu’on a avec flocal.ca. »

L’homme d’affaires souligne que le plus gros défi sera d’attirer les commerçants et artisans à s’inscrire. Des entreprises de la Côte-Nord s’affichent déjà sur le site ou ont signifié leur intérêt. « L’inscription se fait facilement. Je peux accompagner les gens pour les aider », indique-t-il.

Sans but lucratif

Pierre-Luc Minier assure que l’objectif derrière le lapache.com n’est pas de faire de l’argent. D’ailleurs, il s’agit d’une société à but non lucratif. L’organisation ne conversera qu’une part de 5 % de la transaction, montant qui servira au développement et à l’amélioration du site ainsi que pour la publicité.

L’entrepreneur compte aussi redonner à des organismes de la région. Il compte d’ailleurs impliquer deux ou trois autres personnes au sein du conseil d’administration, « question de transparence ».

Il a également laissé entendre qu’un autre projet était en cours, précisant toutefois qu’il était trop tôt pour s’avancer sur sa nature. À suivre!

Facebook : www.facebook.com/lapacheOBNL