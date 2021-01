Les inscriptions sont lancées au cégep de Baie-Comeau

Il est temps pour les futurs étudiants de niveau collégial de choisir l’établissement d’enseignement qui leur conviendra pour leurs études. Le cégep de Baie-Comeau profite de l’occasion pour lancer un appel à ceux et celles qui souhaitent entamer leurs études dans un des nombreux programmes de l’établissement d’enseignement collégial baie-comois.

Depuis le mardi 26 janvier, les futurs étudiants peuvent déposer une demande d’admission pour le cégep de leur choix via le site Web du Service régional d’admission au collégial de Québec (SRACQ). Ils devront cependant respecter la date limite d’inscription au premier tour, qui est le 1er mars 2021.

Comme à son habitude, le cégep de Baie-Comeau offre plusieurs programmes diversifiés. Deux nouvelles formations sont ajoutées à la liste, soit Techniques de pharmacie et Techniques policières. Un total de 15 programmes sera donc accessible aux étudiants désirant s’installer dans la région.

Cette année, le cégep lance une campagne promotionnelle portant sur l’appréciation des étudiants de tous les programmes de formation. Trois vidéos dans lesquelles les étudiants soulignent les avantages d’étudier à Baie-Comeau, dont la proximité avec le corps professoral, le rapport unique avec la nature, l’ouverture de l’organisation sur le monde, l’encadrement personnalisé et la préparation à la vie professionnelle et universitaire, entre autres.

Pour avoir plus d’information, plusieurs options sont offertes telles l’activité d’exploration Étudiant d’un jour. Cette activité offre la possibilité de participer à une rencontre avec un enseignant du programme convoité.

Les futurs étudiants peuvent également visiter le cégep et les résidences via deux nouvelles productions vidéo disponibles à partir de la chaîne YouTube de l’établissement et de son site Web.

L’établissement rappelle qu’il offre une série de bourses et d’incitatifs financiers selon la provenance et le programme convoité. Il les invite d’ailleurs à valider leur admissibilité par l’entremise de son site Web.

Selon la provenance des étudiants, l’hébergement gratuit en résidence pour la première année d’études ou une compensation financière équivalente est disponible, en plus de recevoir un ordinateur portable, mentionne le cégep dans un communiqué.

Les futurs étudiants et leurs parents sont invités à rester à l’affût puisque le cégep tiendra deux séances d’informations en ligne au cours des prochaines semaines sur les deux nouveaux programmes, soit Techniques de pharmacie et Techniques policières.