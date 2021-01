LHJMQ : Québec, Victoriaville et Shawinigan hôtesses de la quatrième bulle

La Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) a dévoilé mercredi l’identité des trois villes qui accueilleront le quatrième événement d’environnement protégé de la saison, du 12 au 18 février. Malgré son intérêt, Baie-Comeau ne fait pas encore partie du lot.

Les heureuses élues sont Victoriaville, Shawinigan et Québec. Les deux premières recevront chacune deux clubs, tandis que les cinq autres équipes de la ligue situées au Québec se regrouperont dans la Vieille Capitale.

On ignore encore où le Drakkar évoluera, car la ligue n’a pas encore dévoilé la liste des équipes ni le calendrier. On sait toutefois que les 12 équipes conviées dans ces bulles disputeront quatre matchs en sept jours.

Du côté du Drakkar, on a été un peu surpris d’apprendre les villes retenues pour la quatrième bulle de la saison. « On nous a dit qu’on a utilisé les mêmes données que pour les bulles 2 et 3 », a révélé le directeur administratif de l’équipe, Étienne Fortier. On se rappellera qu’au moment de statuer sur ces bulles, en décembre, la LHJMQ avait estimé que les dépenses étaient trop élevées à Baie-Comeau.

Toutefois, le circuit Courteau prévoit organiser deux autres événements d’environnement protégé dans les prochaines semaines. Les équipes intéressées ont jusqu’au 4 février pour présenter leur candidature. Le Drakkar déterminera vendredi s’il tente de nouveau sa chance ou non, après une réunion du conseil d’administration.

Au passage, rappelons que le Drakkar appareillera bientôt pour la troisième bulle de la campagne, qui se tiendra à Rimouski du 30 janvier au 7 février. Durant ce séjour au Bas-Saint-Laurent, les hommes de Jean-François Grégoire affronteront trois fois les Remparts de Québec, les Cataractes de Shawinigan à deux reprises et l’Océanic seulement une fois. Il faut dire que le Drakkar et l’Océanic se sont déjà croisés cinq fois depuis le début de la saison.