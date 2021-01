Assouplissement des mesures : il faut être « réaliste », dit Legault

La situation continue de s’améliorer au Québec, mais il ne faut pas crier victoire trop tôt. Par contre, les hospitalisations ne diminuent pas assez au goût du gouvernement du Québec.

C’est pourquoi le premier ministre François Legault a insisté ce jeudi en point de presse sur les annonces à venir la semaine prochaine. Alors que certaines régions verront leurs mesures sanitaires relâchées, il précise qu’il ne faut pas s’attendre à un retour à la normale pour autant.

Il n’a toujours pas précisé quelles régions verront leurs mesures assouplies après le 8 février. Lui et son équipe procéderont à l’annonce « une semaine à l’avance ». Il a toutefois précisé « qu’il faut être réaliste ».

« Il faut être réaliste, la plupart des mesures vont rester. De plus, la semaine de relâche nous inquiète. Si le nouveau variant du virus entre ici, ça va être catastrophique. Je suis tannant, mais il faut protéger nos personnes de 65 ans et plus. Tant que cette population vulnérable ne sera pas vaccinée dans son ensemble, les mesures doivent rester », a-t-il précisé.

Avec les « mauvaises nouvelles » concernant les retards de livraison des vaccins européens, les grands assouplissements des mesures tarderont eux aussi. Le délestage de traitements et de chirurgies dans les hôpitaux les plus touchés est loin de pouvoir cesser.

M. Legault a réitéré que la mesure du couvre-feu fonctionne bien sur les clientèles difficiles à convaincre et qui visitaient les maisons après 20 h.

Pour son rendez-vous avec les médias à 15 h, il était accompagné du ministre de la Santé et des Services sociaux Christian Dubé et du directeur national de santé publique Horracio Arruda.