Tourisme Côte-Nord veut continuer de surfer sur la vague

Même si Tourisme Côte-Nord nage dans l’incertitude avec la pandémie qui a cours, son nouveau directeur général, Paul Lavoie, s’attend à ce que 2021 soit aussi achalandée que la dernière saison, celle de 2020.

«Il y a beaucoup de projets qui se brassent pour être mieux préparés», avance celui qui est officiellement en poste depuis le 13 janvier, après avoir assuré l’intérim à l’automne.

L’engouement marqué pour la Côte-Nord à l’été 2020 a laissé des traces positives et a démontré ce qu’il y avait à améliorer. «Les yeux se sont ouverts sur le potentiel de la région. Il y a un dynamisme qui s’installe chez nos promoteurs», souligne M. Lavoie, qui renchérit en disant que 2021 sera sous le signe du développement touristique nord-côtier.

Le directeur général soutient que la région a l’opportunité de faire quelque chose qui ressemble aux Nord-Côtiers. «Il y a un grand champ disponible devant nous», exprime-t-il.

Le marché du plein air et des activités extérieures est très recherché par les touristes. Le milieu travaille pour développer l’hébergement. Le tourisme gourmand, que ce soit pour les petits fruits et les fruits de mer, est aussi vendeur. Il en va de même pour ce qui tourne autour du fleuve (baleines et sport nautique). Le nord du territoire est aussi dans les plans avec Expédition 51. Et bien plus encore!

«On peut tabler sur tellement de choses qui sont en demande. Il n’y a que du potentiel pour la Côte-Nord», conclut M. Lavoie.

Il ne reste qu’à continuer de surfer sur la vague.