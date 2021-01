Chaînes de blocs : « Aujourd’hui, c’est une journée formidable pour Baie-Comeau »

La Ville de Baie-Comeau voit enfin la lumière au bout du tunnel dans le développement de la filière de la chaîne de blocs et de la cryptomonnaie sur son territoire en obtenant le feu vert pour fournir de l’énergie aux promoteurs intéressés.

« Aujourd’hui, c’est une journée formidable pour Baie-Comeau. La décision de la Régie est vraiment une très belle décision », a lancé avec entrain le maire Yves Montigny en visioconférence, vendredi.

Dans une décision rendue jeudi concernant l’encadrement de la distribution d’électricité par Hydro-Québec à des fins d’un usage cryptographique, la Régie de l’énergie alloue 40 mégawatts (MW) d’énergie additionnels aux réseaux municipaux de distribution au Québec, à la suite d’une entente conclue entre l’association qui les représente et Hydro-Québec.

Propriétaire du réseau dans le secteur Marquette, Baie-Comeau se démène depuis au moins trois ans pour obtenir l’énergie nécessaire pour brancher les entrepreneurs qui frappent à sa porte. L’entente entérinée par la Régie de l’énergie lui permet d’alimenter de nouveaux clients jusqu’à un potentiel de 30 MW.

« On est la Ville la plus proactive actuellement au Québec dans la chaîne de blocs et on est intéressé à prendre 30 MW et c’est possible, on va le faire », a indiqué le maire, en soulignant que ce n’est pas pour rien si la devise de la Ville de Baie-Comeau est « De puissance comblée ».

Ce dernier a insisté à quelques reprises sur le rôle important joué par Jonatan Julien, ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, et Sophie Brochu, présidente-directrice générale d’Hydro-Québec, dans l’entente qui permet de dénouer l’impasse. « Les astres se sont alignés », a-t-il illustré.

Ça frappe à la porte

La municipalité est en discussion « très très sérieuse » avec une entreprise québécoise intéressée à s’installer sur son territoire. Yves Montigny indique qu’une lettre d’entente a même été signée entre les parties au cours des derniers jours.

On se souviendra qu’en 2018, alors que le domaine de la chaîne de blocs et de la cryptomonnaie connaissait une effervescence incroyable au Québec, une douzaine de promoteurs s’étaient manifestés auprès de la Ville de Baie-Comeau, attirés par la disponibilité de l’énergie à proximité et son climat nordique. Cependant, le moratoire du gouvernement libéral de l’époque avait mis le développement de cette industrie sur pause.

Le maire s’attend à ce que certains de ces promoteurs retrouvent de l’intérêt pour Baie-Comeau, qu’ils aient ou non réalisé des projets à l’extérieur du Québec ces dernières années. « On souhaite dire à l’ensemble des entreprises, bienvenue, Baie-Comeau est ouvert pour la business. »

D’autres détails

Dans sa décision, la Régie de l’énergie maintient les tarifs actuels pour les entreprises dans le domaine, tarifs qui dépendent de leur consommation.

Les municipalités propriétaires de leur réseau de distribution échouent dans leurs tentatives d’obtenir d’Hydro-Québec un retour de 15 % sur la vente d’électricité pour assumer l’entretien de leurs installations. Elles recevront plutôt 6 %, mais pourront se rattraper par un modèle de gestion de la pointe de consommation qui permettra des économies.

Les contrats d’énergie qui interviendront entre les municipalités et les entreprises sont assortis d’une possibilité de délestage de 300 heures par année lors de période de pointe de la demande d’énergie. À Baie-Comeau, l’entente négociée avec le centre d’hébergement de données de la firme GPU.one prévoit déjà une possibilité de délestage de 400 heures.

Rappelons que les 12,5 MW que la Ville vend à GPU.one annuellement lui rapportent près de 1 M$ de profits annuellement.