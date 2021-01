Les vols vers les destinations « soleil » interdits jusqu’au 30 avril

Cédant aux pressions des provinces, le gouvernement fédéral s’est décidé à interdire les vols vers les destinations « soleil ». La mesure s’appliquera dès le dimanche 31 janvier et jusqu’au 30 avril. Les grands transporteurs aériens Air Canada, WestJet, Sunwing et Air Transat ont adhéré à la mesure.

«Aujourd’hui je peux annoncer qu’à partir de dimanche, les vols entre le Canada et les destinations soleil, précisément les Caraïbes et le Mexique, seront suspendus jusqu’au 30 avril », a affirmé Justin Trudeau en point de presse le 29 janvier. Il a rappelé que depuis près d’un an, les frontières du pays sont fermées aux travailleurs étrangers, ajoutant que cette nouvelle mesure avait pour but, notamment, d’éviter l’entrée de nouveaux variants du virus.

Deux tests de COVID-19 plutôt qu’un

Dès qu’il sera possible d’implanter cette mesure, vraisemblablement en février, des tests de COVID-19 auront lieu à l’arrivée des voyageurs dès le débarquement, en plus des tests qu’ils devront faire avant d’embarquer à bord de l’avion en provenance de leur destination. Les mesures de quarantaine sont par ailleurs renforcées puisque les voyageurs devront attendre le résultat de leur second test en quarantaine supervisée dans un établissement hôtelier et ce, à leurs frais.

2% des cas de COVID sont liés aux voyageurs qui reviennent au pays.

Vancouver Calgary, Toronto et Montréal seront les seuls aéroports où il sera possible d’atterrir et de décoller dans les prochaines mois.