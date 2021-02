La Manicouagan en mouvement pour la relâche

Malgré la pandémie, le confinement, le couvre-feu et tous les autres désagréments, les gens de la région peuvent tout de même profiter autour d’eux d’un bel environnement naturel. Voilà pourquoi Gestion Spact propose, pour la semaine de relâche, La Manicouagan en mouvement! Cet hiver, j’embarque.

« On veut proposer plusieurs activités extérieures pour bouger en cumulant des heures d’activités hivernales », fait valoir la directrice générale de Spact, Christine Brisson. « Tout en respectant les mesures sanitaires, on va faire découvrir les sites exceptionnels de la Manicouagan », ajoute-t-elle.

« Chaque participant doit fixer un nombre d’heures qu’il s’engage à faire, soit en fatbike, course à pied, patin, raquette, ski de fond, ski alpin et marche », indique la coordonnatrice de l’événement, Julie Grandguillot. « À la fin, on voit pouvoir dire que les gens de la Manicouagan ont bougé 1 000 heures, par exemple », enchaîne Mme Brisson.

Pour participer, il faut s’inscrire sur le site web de Gestion Spact. Le coût d’inscription est fixé est 5 $ par personne et c’est gratuit pour les 12 ans et moins. Pour 5 $ de plus, les amateurs de ski de fond pourront participer à un parcours chronométré dans l’un ou l’autre des deux clubs.

Christine Brisson indique au passage que même si les temps sont durs pour plusieurs d’entre eux, les commerçants « ont embarqué à plein en offrant de l’argent et des certificats-cadeaux », de sorte que plus de 5 000 $ seront attribués au hasard parmi les participants.

Entreprises et commerces sont d’ailleurs invités au passage à inscrire leurs employés afin de fixer en groupe un nombre d’heures d’activités.

Outre les commanditaires, La Manicouagan en mouvement bénéficie du soutien financier de la Ville de Baie-Comeau, de l’Unité régionale Loisir et Sport et du bureau du député de René-Lévesque, Martin Ouellet.