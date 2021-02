L’école de Franquelin risque la fermeture

L’avenir de l’école Père-Duclos à Franquelin s’annonce plus incertain que jamais. Avec seulement deux élèves inscrits en 2020-2021, comparativement à 12 un an plus tôt, la fermeture semble désormais inévitable.

Au plus tard à sa réunion du 29 mars, le conseil d’administration du Centre de services scolaire de l’Estuaire (CSSE) devrait décider d’enclencher le processus d’analyse pour le maintien ou la fermeture des écoles de Franquelin, Godbout et Baie-Trinité.

« L’analyse va être faite pour les trois petites écoles, mais celle qui nous préoccupe le plus, c’est celle de Franquelin. Il ne reste que deux élèves », souligne Nadine Desrosiers, directrice générale du CSSE.

Les deux autres écoles ne débordent pas non plus, mais les clientèles scolaires demeurent passablement stables depuis quelques années. Le nombre d’élèves a diminué de 8 à 7 à Godbout et a augmenté de 12 à 13 à Baie-Trinité en l’espace d’un an.

La décision d’enclencher le processus et les consultations publiques qui suivront doit être prise avant le 1er avril pour que la conclusion des travaux soit applicable en vue de l’année scolaire 2022-2023.

Réussite et socialisation

Avec seulement deux élèves, il est évident que la réussite scolaire et la socialisation deviennent difficiles à l’école Père-Duclos, dont le maintien a été obtenu à coups de sursis au fil des ans.

« C’est certain que ça augure mal. Les administrateurs, quand ils voient les chiffres, ils sont bien conscients que pour la réussite des élèves, ce n’est pas un contexte favorable », assure la directrice générale. Elle parle notamment de matières comme l’éducation physique, l’anglais ou même les exposés oraux.

Réussite et socialisation ont fait partie de l’équation dans le choix de parents d’inscrire leurs enfants à Baie-Comeau, principalement à l’école Boisvert, en septembre dernier. D’ailleurs, aux neuf élèves alors concernés, un dixième s’est ajouté au cours des derniers mois.

Nadine Desrosiers l’avoue : le CSSE ne s’attendait pas à ce déplacement massif d’élèves et il en a été surpris lors de la période d’inscriptions.

Rappelons que depuis une bonne douzaine d’années, les trois petites écoles du secteur des Panoramas sont sur la corde raide pour leur avenir. La politique de maintien ou de fermeture des écoles prévoit qu’une première étape du processus d’analyse commence dès que la clientèle atteint 30 élèves ou moins. À 15 élèves ou moins, c’est normalement la fermeture.

Résignation

Le maire Steeve Grenier se désole qu’il n’y ait plus que deux élèves à l’école de Franquelin et se prépare à une fermeture qui lui semble inévitable. « On est conscient du nombre d’élèves et de ce qui peut se passer. Ça m’étonnerait qu’ils gardent l’école ouverte pour deux élèves », laisse-t-il tomber, tout en rappelant le travail colossal réalisé au fil des ans pour garder l’école ouverte.

Selon lui, la tendance observée de parents qui envoient leurs enfants dans une école à Baie-Comeau semble là pour rester. Même qu’une conseillère municipale, qui s’est pourtant démenée ces dernières années pour la survie de l’école Père-Duclos, s’est finalement résignée à faire de même, poursuit-il.

« On est un peu acculé au pied du mur et on ne voit pas nécessairement de solution pour nous. C’est un engrenage et on est pris dedans. On ne sait plus quoi faire. Y a-t-il vraiment quelque chose à faire? », conclut-il, en parlant d’une conséquence « catastrophique » pour l’attraction de nouvelles familles dans le village.