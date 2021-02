L’édition 2021 de la Randonnée Vélo-Vallée reportée à l’an prochain

Face à l’incertitude entourant le contexte de la pandémie, le comité organisateur de la Randonnée Vélo-Vallée annonce le report de l’édition 2021 et donne rendez-vous à ses collaborateurs au mois de juin 2022.

« On commençait à émettre de sérieuses réserves puisqu’à ce moment la période de vaccination n’aura pas été complétée. De plus, est-ce qu’on va être en mesure de faire une randonnée en peloton? », a indiqué Denis Villeneuve, membre du comité organisateur de la Randonnée Vélo-Vallée, en entretien avec Le Manic.

Ne voulant pas faire de l’événement un demi-succès, les organisateurs ont préféré reporter d’un an l’édition de 2021. « L’impact de la pandémie est là, et plutôt que d’être dans le flou continuellement, on va mettre un « hold » cette année. On va reporter ça à 2022 lorsque la pandémie sera, on l’espère, chose du passé », explique M. Villeneuve.

Rappelons que l’événement a comme mission de ramasser des dons pour La Vallée des Roseaux et la corporation Véloroute des Baleines.

Puisqu’il n’y aura aucun événement cette année, M. Villeneuve a lancé l’idée d’organiser une randonnée en juin sur le chemin de la Toulnustouc. « Si c’est possible, les gens pourraient venir et rouler à leur rythme. Cette petite randonnée serait tenue à 100 % au profit de La Vallée des Roseaux », dit-il.

Fait à noter, la Randonnée Vélo-Vallée a recueilli près de 50 000 $ dans une année 2020 des plus inhabituelles.

Le membre du comité organisateur tient à rassurer les collaborateurs. « Une chose est sûre, la randonnée n’a pas disparu, elle reviendra en force en 2022 », conclut Denis Villeneuve.