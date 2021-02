Une météo incroyablement belle en janvier

La météo du mois de janvier dans la Manicouagan en a fait sourire plus d’un et avec raison puisque le temps extrêmement doux et les faibles précipitations ont marqué le bilan d’Environnement Canada.

Selon les données transmises par la météorologue Brigitte Bourque, une température moyenne de – 7,3 degrés Celsius a été observée chez nous au cours du premier mois de 2021. L’écart est impressionnant avec la normale de – 14,3 degrés.

« Baie-Comeau a enregistré sept jours avec des températures de zéro et plus alors qu’en moyenne, on en connaît seulement que deux », a-t-elle souligné.

Les précipitations ont aussi été moins abondantes, comme partout ailleurs en province. Il est tombé environ 45 cm de neige, alors que la normale est de 84 cm. « Encore là, une bonne différence », a fait remarquer la météorologue, tout en notant l’absence de pluie.

Même si les températures ont été douces, le peu de précipitations reçues a aidé la Manicouagan à éviter de vivre des épisodes de pluie. Habituellement, il en tombe autour de 12 mm en janvier.

Malgré ce bilan météo somme toute enviable, aucun record n’a été battu le mois passé.

Déficit de neige

Au chapitre du couvert de neige au sol, janvier n’a pas permis de rattraper les pertes causées par l’abondance de pluie en décembre.

À la fin du mois, il n’y avait qu’un maigre 11 cm de neige environ au sol. « Normalement, on aurait un bon couvert de neige de 35 cm à Baie-Comeau en ce moment », a conclu Brigitte Bourque au téléphone lundi.