Drakkar : le prêt de 600 000 $ de la Ville remboursé

L’organisation du Drakkar avait dévoilé l’automne dernier son intention de rembourser rapidement le prêt de 600 000 $ que lui avait autorisé la Ville de Baie-Comeau afin de pouvoir démarrer sa saison. Dans les faits, ce remboursement vient d’être complété dans les derniers jours.

C’est que l’aide gouvernementale pour soutenir les équipes québécoises de la LHJMQ vient d’être versée il y a quelques jours à peine, a indiqué la présidente du conseil d’administration de l’équipe, Julie Dubé. Rappelons que chaque club a reçu 1 M$ de soutien gouvernemental.

Le remboursement de ce prêt est l’une des décisions qui a été entérinée lors de l’assemblée générale annuelle de Hockey junior Baie-Comeau, qui s’est tenue de façon virtuelle la semaine dernière et à laquelle près d’une trentaine de personnes ont assisté.

Le conseil d’administration de l’équipe a également amorcé le remboursement d’un autre prêt, celui de 250 000 $ contracté en 2019 par l’ancienne administration auprès de la Ville. Un premier versement de 50 000 $ a été fait sur ce prêt remboursable sur cinq ans.

Évidemment, en cette saison de pandémie où les revenus du club sont faméliques, il faut bien compter chaque sou, « mais nos partenaires nous donnent un coup de main », a soutenu Mme Dubé.

« On a aussi la chance d’être admissible à la SSUC (Subvention salariale d’urgence du Canada), qui paie 75 % du salaire de nos employés. Ça permet de faire travailler notre personnel car l’ouvrage ne manque pas, même s’il n’y a pas de matchs », a-t-elle assuré.

Cette assemblée générale annuelle a aussi permis de lancer la planification stratégique sur cinq ans de l’organisation, qui modifiera éventuellement le fonctionnement administratif.

« La structure hockey ne changera pas, elle est la même que partout ailleurs, mais on va regarder chez d’autres équipes pour voir où et comment on peut s’améliorer. C’est qu’on veut être rentables à un moment donné », a expliqué la présidente.

« Après quelques mois d’expérience maintenant, on est super confiant pour la suite des choses. Le nouveau groupe d’administrateurs est dévoué et je pense qu’on va être sur une belle lancée », a conclu Julie Dubé.