Un studio de diffusion Web chez Sonorisation Trans-musical

Billy Casey, gérant de la boutique Sonorisation Trans-Musical à Baie-Comeau, a décidé d’offrir aux gens de la région une soirée musicale virtuelle qui permettra de faire rayonner les talents locaux en plus de divertir le plus grand nombre de citoyens dans une formule complètement gratuite.

Un studio de diffusion est sur le point de voir le jour dans la boutique Sonorisation Trans-Musical du 244 boulevard La Salle. C’est avec l’aide de Simon Pineau et Roger Desgagnés que M. Casey a pu mettre en œuvre son projet.

« Ça fait une couple d’années que j’essaie de partir ce projet-là. Vu le confinement, je crois que c’était le bon moment de faire ça », précise-t-il.

Le gérant a dû penser à tout afin de respecter les consignes gouvernementales. « Le band va être installé dans le magasin à deux mètres de distance, alors que moi je vais être dans une salle à part pour faire l’enregistrement », explique-t-il. « Ce qui nous causait des petits problèmes c’était le couvre-feu. On a réussi à se procurer un document pour ceux qui vont venir enregistrer ici afin de leur donner le droit de circuler dans le chemin après le couvre-feu », a ajouté M. Casey.

L’initiative s’adresse à tous les musiciens qui souhaitent se produire devant une foule virtuelle. Les organisateurs font cette démarche de manière totalement bénévole.

Billy Casey s’attend à une bonne réponse de la part des musiciens et du public. « À date j’ai cinq groupes, donc cinq semaines de « booké », ce qui est déjà bon », souligne-t-il tout en précisant que la priorité sera donnée aux groupes locaux.

La première diffusion devrait avoir lieu le samedi 13 février à 20 h selon M. Casey.

Du côté de l’entreprise elle-même, le gérant affirme que cette année a été plutôt positive. Malgré l’annulation de plusieurs spectacles, le confinement a forcé les gens à rester dans leur maison ce qui a engendré une plus grande demande pour les instruments de musique.

Connu sur la Côte-Nord pour ses collaborations avec les festivals et les activités de tous genres, Sonorisation Trans-Musical offre ses services, entre autres de location d’équipement de sonorisation, d’éclairage et la vente d’instrument de musique, et ce, dans ses deux boutiques de Sept-Îles et Baie-Comeau. Rappelons que l’entreprise offre le service de vente par internet sur leur site officiel.