A & W fait sa part pour éliminer la faim chez les jeunes

Les deux restaurants A & W de la Côte-Nord embarquent dans l’aventure Repas-partagé, un organisme de bienfaisance canadien qui s’est donné comme mission d’aider à éliminer la faim chez les jeunes.

Dans le cadre d’un partenariat avec la chaîne de restauration rapide au pays, les clients sont invités à soutenir la cause par l’entremise du Comptoir alimentaire L’Escale à Baie-Comeau et du Comptoir alimentaire de Sept-Îles

Les lundis Repas-partagé ont été lancés en début de semaine. Sur chaque commande d’un combo Oncle Burger avec cheddar et bacon ce jour-là, « un repas simple et sain sera offert à un jeune dans le besoin », explique-t-on dans un communiqué.

De plus, sur toute commande et en tout temps, les clients seront invités à ajouter 1 $ à leur addition, toujours pour permettre de combler la faim des jeunes. Il sera possible d’y participer en salle à manger, au service au volant et par l’application mobile.

Les deux comptoirs alimentaires recevront 80 % des dons amassés, tandis que 20 % seront distribués à l’échelle internationale par l’intermédiaire de l’organisme Save the children.

Au bout du fil, Stacey Olsen, porte-parole du programme au Québec, a souligné qu’un projet-pilote d’un mois réalisé entre Repas-partagé et A & W en Saskatchewan en novembre 2019 avait connu un tel succès que le partenariat vient d’être étendu dans toutes les succursales au pays.