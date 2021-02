Centraide s’associe à la promotion de la ligne 211

La ligne 211, vous connaissez? Peut-être pas, et c’est pourquoi Centraide Haute-Côte-Nord/Manicouagan s’est engagé dans la promotion de cette nouvelle ligne d’assistance téléphonique, dont c’est la journée aujourd’hui 11 février.

Rappelons que la ligne 211 « est une ligne d’assistance gratuite, confidentielle et nationale qui fournit de l’information et qui place les gens en relation avec les programmes et les services communautaires, sociaux et gouvernementaux dont ils ont besoin », fait valoir l’organisme dans un communiqué. Cette ligne est en service 24 heures sur 24.

La célébration de cette journée tous les 11 février sert évidemment à rappeler l’existence de cette ligne et son utilité « en tant que service essentiel à la communauté ». Centraide Haute-Côte-Nord/Manicouagan a d’ailleurs fait plusieurs publications sur sa page Facebook afin de faire découvrir les différents services offerts par cette ligne.

Plusieurs organismes communautaires de la région, qu’ils soient membres ou non de Centraide, ont aussi été invités à se joindre à la campagne de promotion, afin que le plus grand nombre possible de personnes puissent découvrir l’existence de la ligne 211 et les situations critiques pour laquelle elle peut être utilisée, comme par exemple la perte d’un logement ou l’insécurité alimentaire.