La Randonnée Vélo Santé garde le cap pour la fin août

Le comité organisateur de la Randonnée Vélo Santé Alcoa garde le cap sur la tenue de la 17e édition du 27 au 29 août 2021, après son report de l’an dernier en raison de la pandémie.

Même si personne ne connaît l’avenir, il n’en reste pas moins que la préparation de l’événement est en cours depuis plusieurs semaines, sous la présidence d’honneur du Dr Didier Ouellet. Le périple de 300 km en trois jours entre Baie-Trinité et Tadoussac/Sacré-Cœur se tient au bénéfice de la Fondation du centre de santé et de services sociaux de Manicouagan.

« Avant les Fêtes, on a revalidé avec nos cyclistes inscrits et la grande majorité ont répondu présent. Ils ont hâte. Ils ne se peuvent plus et ça les chatouille en dessous des pieds », illustre d’un ton joyeux la directrice générale de la fondation, France Lévesque.

Pour atteindre le chiffre magique de 80 cyclistes, un appel aux anciens participants a été lancé et la réponse a été telle qu’il y a fort à parier que certains se retrouveront sur une liste d’attente.

La Randonnée Vélo Santé permet de soutenir financièrement l’achat d’équipements médicaux spécialisés afin d’améliorer l’accès aux soins de santé en région. En 2019, 125 000 $ ont été récoltés à cette fin. Depuis la première édition en 2004, c’est près de 1,9 M$ qui ont été amassés.

Évidemment, l’absence de l’événement en 2020 s’est fait ressentir à la fondation, mais, comme le souligne France Lévesque, la priorité, c’est la pandémie.

S’adapter, oui mais…

Les organisateurs s’adaptent à la situation sanitaire actuelle et prévue dans les prochains mois. Ainsi, dans leurs scénarios, aucun hébergement ni repas de groupe ne sont offerts aux participants afin de respecter la distanciation physique et l’interdiction de grands rassemblements.

Tout est fait pour assurer la sécurité des cyclistes et des bénévoles, mais pas question toutefois de modifier le trajet. « On va rouler sur la Route des baleines. Ça ne fait pas partie de nos plans de rouler en ville. En 2020, on a préféré annuler tant qu’à faire cette formule-là, qui aurait dénaturé de beaucoup notre formule », fait remarquer la directrice générale de la fondation.

Elle conclut ainsi : « On va être au rendez-vous. On va s’adapter et trouver des façons pour respecter les règles qui vont être en vigueur dans ce temps-là. On suit l’évolution au jour le jour. »

Rappelons que le comité organisateur de la Randonnée Vélo-Vallée a récemment annoncé le report de son édition 2021 à l’an prochain. L’événement s’est tenu en 2020, mais avec deux boucles de 50 km en circuit urbain plutôt que par des distances de 100, 115 et 130 km au choix sur la Véloroute des Baleines.