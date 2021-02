Sauver des vies pour la Saint-Valentin avec un don d’organes

La Saint-Valentin arrive à grands pas. L’organisme Chaîne de vie profite de cet événement pour sensibiliser la population, principalement les jeunes, à l’importance du don d’organes. Pour l’événement, une carte de la Saint-Valentin toute spéciale est offerte en option de téléchargement sur le nouveau site de l’organisme.

Pour la Fête de l’amour, Chaîne de vie invite les Québécoises et Québécois à « poser le geste d’amour ultime » en faisant part de leurs volontés au sujet du don d’organes et de tissus à leurs entourages. En moyenne, 800 personnes attendent une transplantation au Québec annuellement. Malheureusement, une trentaine d’elles décèdent, faute de recevoir un organe à temps.

Selon Lucie Dumont, la présidente et fondatrice de Chaîne de vie, malgré que le don d’organes soit en partie accepté par une grande majorité des gens, de précieux dons sont encore perdus chaque année.

« Malheureusement, de nombreuses personnes n’ont pas encore pris le temps de faire part de leurs volontés à leurs proches. Il en résulte qu’une famille de donneurs potentiels sur trois hésiterait encore à autoriser le don d’organes faute de connaître la volonté de la personne décédée », explique-t-elle.

L’organisme a comme mission principale l’éducation en milieu scolaire pour que les jeunes deviennent « des ambassadeurs de la discussion en famille ».

Mme Dumont précise l’importance de la participation des professeurs pour le bon fonctionnement de la démarche. « La Côte-Nord est bien participante. Les écoles sont là au rendez-vous », explique-t-elle.

Une démarche importante

Les receveurs d’organes sont les premiers à réaliser l’importance de la démarche. Pour Marika Bourgault, greffée cardiaque en raison d’une cardiomyopathie hypertrophique, « un programme d’éducation comme Chaîne de vie revêt d’une importance sociale majeure, car sans la générosité d’un donneur et de sa famille, je n’aurais jamais pu voir grandir mon fils qui n’avait que trois ans lors de ma greffe ».

La maladie de Mme Bourgault étant héréditaire, elle sait déjà que son fils Dylan devra subir une transplantation bientôt. Elle est donc bien placée pour comprendre toute l’importance de la sensibilisation à cette cause.

Selon l’organisme, une personne peut sauver jusqu’à huit vies en donnant ses organes et améliorer la vie d’une dizaine d’autres grâce au don de tissus.

De son côté, Mme Dumont tient à « féliciter les enseignants de la Côte-Nord, des écoles et le Centre de service scolaire de Sept-Îles (du Fer). Sonia Lachance, la conseillère pédagogique, est vraiment très impliquée. Je suis vraiment fière de la Côte-Nord ».

Chaîne de vie profite de la Saint-Valentin pour inviter la population à s’informer sur la cause et à télécharger la carte de Saint-Valentin sur le site chainedevie.org. De plus, elle invite les citoyens à profiter de l’occasion pour discuter de don d’organes avec sa famille et son entourage.