Marilène Gill officiellement candidate dans Manicouagan

Marilène Gill a été officiellement confirmée candidate du Bloc Québécois pour la Manicouagan lors d’un événement virtuel, qui avait lieu le samedi 13 février, au cours duquel des membres du parti et des supporteurs s’étaient donné rendez-vous.

Celle qui a remporté l’élection fédérale de 2019 avec 54 % des voix tentera de briguer un troisième mandat comme député du Bloc québécois dans la circonscription de Manicouagan.

« On savait que c’était une journée assez extraordinaire. C’est ma troisième investiture et je ne m’y habitue pas », a déclaré d’entrée de jeu Mme Gill en précisant qu’elle avait l’énergie et la motivation pour partir en campagne électorale.

La députée a profité de l’événement pour rappeler le chemin accompli par son parti depuis 2015. Lors de cette élection, « il n’y avait plus rien. J’ai pris le pari et on est arrivé à dix. Ensuite, on a vécu une crise interne, on est sorti plus fort et on est arrivé à 32 », précise-t-elle.

Le chef du Bloc Québécois, Yves-François Blanchet, ainsi que du député de Joliette pour le Bloc Québécois, Gabriel Ste-Marie, étaient présents lors de l’investiture afin de présenter leur collègue. De plus, de nombreux députés du parti se sont également joints à l’événement pour appuyer la députée sortante.

De son côté, le chef bloquiste est optimiste sur le nombre de sièges que le parti pourrait emporter lors des prochaines élections. « Je sais qu’on va faire tout ce qu’on peut. J’ai l’espoir raisonnable qu’on va aller chercher une majorité de sièges au Québec », explique-t-il.

Selon lui, il est important d’être présent pour défendre les intérêts des Québécois. « On doit supporter chaque geste au Québec qui veut soutenir qui nous sommes », précise M. Blanchet.

Le chef du Bloc Québécois invite la population à soutenir la candidate et le parti. « Vous avez une alliée, au sens le plus sincère du mot. Et c’est vrai dans toutes les circonscriptions », conclut-il.