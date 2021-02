Mieux s’hydrater avec le Défi Tchin-Tchin

Du 22 au 26 mars aura lieu le Défi Tchin-tchin, un événement organisé par l’Association québécoise de la garde scolaire (AQGS) et la Coalition québécoise sur la problématique du poids (Coalition Poids). Des écoles primaires de la MRC de Manicouagan participeront à cette journée qui met en valeur l’importance d’une consommation d’eau responsable auprès des enfants.

Organisé dans le cadre de la campagne J’ai soif de santé! de la Coalition Poids, le Défi Tchin-tchin fait la promotion d’une saine hydratation chez les enfants. Les adultes qu’ils côtoient sont invités à donner l’exemple en modèle de saine hydratation en rendant l’eau disponible et attrayante. Il s’agit également d’une occasion de souligner la Journée mondiale de l’eau et la Semaine canadienne de l’eau.

Les écoles de La Marée de Pointe-Lebel, Sainte-Marie de Ragueneau, ainsi que Bois-du-Nord et Leventoux de Baie-Comeau, sont pour le moment celles qui offriront à leurs élèves la chance de pouvoir participer à cet amusant événement de sensibilisation.

Le défi, principalement porté par le personnel de la garde scolaire, consiste à trinquer avec les élèves avec une gourde ou un verre rempli d’eau durant l’heure du midi. En plus des tchin-tchin, du matériel promotionnel et des trousses d’activités éducatives sont téléchargeables gratuitement.

« Le personnel de la garde scolaire se sent mobilisé par le Défi Tchin-tchin, car il propose plusieurs outils clé en main qui permettent de promouvoir la consommation d’eau de manière simple et plaisante. Bien que nous reconnaissons que le contexte particulier de la COVID-19 est demandant pour les milieux scolaires, nous invitons ceux et celles qui veulent vivre une expérience positive, riche et mémorable à participer au Défi Tchin-tchin. », dit Diane Miron, directrice générale de l’AQGS, dans un communiqué.

Pour Charlène Blanchette, diététiste professionnelle et chargée de la campagne J’ai soif de santé! de la Coalition Poids, « devant la surconsommation de boissons sucrées chez les jeunes, le Défi Tchin-tchin est l’occasion de donner à l’eau la place qu’elle mérite en tant que boisson de premier choix pour s’hydrater ».

Notons qu’en 2020, 135 000 élèves étaient prêts à relever le défi et que 55 000 élèves sont déjà inscrits pour l’édition 2021.

Les écoles qui souhaitent participer doivent s’inscrire au soifdesante.ca/ecole avant le 19 mars.